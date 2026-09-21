Partidul lui Putin va avea 80% din mandate în Duma de Stat, după alegerile parlamentare. „O aparență de democrație”, spune UE

După numărarea a 95% din voturi, datele arată că partidul pro-Kremlin „Rusia Unită” a obținut 57,83% din voturi, în creștere față de cele 49,8% obținute la ultimele alegeri parlamentare, din 2021, scrie Reuters.

Partidul pro-Putin „Rusia Unită”, aflat la putere, și-a păstrat majoritatea în parlamentul național, conform rezultatelor electorale aproape complete prezentate luni, în timp ce partidul anti-război „Iabloko” pare să fi câștigat o prezență minimă într-un parlament regional.

Președintele Vladimir Putin a prezentat alegerile de trei zile pentru Duma de Stat – primele de la lansarea războiului pe scară largă al Rusiei în Ucraina – ca pe un test al sprijinului populației pentru război.

Dar puțină lume a avut încredere în corectitudinea scrutinului.

Într-un sistem politic strict controlat, despre care criticii spun că nu tolerează disidența autentică și în cadrul căruia mulți dintre candidații partidului „Iabloko” au fost excluși, surprizele au fost inexistente.

Totuși, analiștii politici au afirmat că pentru autorități era important ca procesul în sine să fie perceput ca fiind relativ fără probleme.

355 de locuri din 450

Cu peste 95% din voturi numărate, Ella Pamfilova, președinta Comisiei Electorale Centrale, a declarat că „Rusia Unită” a obținut o victorie răsunătoare cu 57,83%, în creștere față de cele 49,8% obținute la ultimele alegeri parlamentare, din 2021.

„Rusia Unită” urmează să dețină 355 de locuri, adică aproape 80% din cele 450 de locuri ale Dumei, un total care include rezultatele din circumscripțiile electorale individuale.

Acest lucru i-ar permite să-și mențină majoritatea constituțională, ceea ce îi dă posibilitatea de a adopta legi și de a iniția amendamente la Constituție fără sprijinul altor partide.

Pamfilova a declarat că alte trei partide au intrat în parlament: comuniștii, cu 13,81%, LDPR-ul ultranaționalist, cu 8,98%, și partidul „Oameni Noi”, cu 7,96%.

Partidul „Rusia Justă” s-a situat puțin sub pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament, dar are „șanse mari” să reușească, a spus ea.

Toate aceste partide au votat alături de „Rusia Unită” în privința problemelor majore din ultimii ani.

Pamfilova a declarat că rata de participare în rândul celor 111 milioane de alegători din Rusia – pe care a estimat-o la 59,3% – a reprezentat un record pentru un astfel de scrutin – care s-a desfășurat în ciuda unui atac intens cu drone ucrainene asupra Moscovei, duminică, în ultima zi de votare.

Ea a calificat scrutinul drept „curat”, în ciuda acuzațiilor aduse de activiștii din opoziție aflați în exil cu privire la fraude electorale pe scară largă.

Singura opoziție reală

„Iabloko”, singurul partid anti-război înregistrat în Rusia, nu a reușit să obțină niciun loc la nivel național.

Însă în Novgorod, la aproximativ 480 de kilometri nord-vest de Moscova, cu aproape 97% din voturi numărate, se pare că a depășit pragul de 5% cu un punct procentual, reușind astfel să intre în parlamentul regional.

„Peste 12.000 de locuitori din Novgorod au susținut partidul Iabloko”, a declarat partidul, care susține un armistițiu în Ucraina, într-un comunicat.

„Un nou eșec major pentru democrația rusă”

UE a reacționat luni, critică la adresa Kremlinului.

Alegerile parlamentare din Rusia, al căror rezultat nu a fost niciodată pus la îndoială, nu reprezintă decât o „aparență de democrație” care exclude orice opoziție față de războiul din Ucraina, a declarat luni șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.

„Așa-zisele alegeri pentru Duma au marcat un nou eșec major pentru democrația rusă. Rezultatul lor nu a fost niciodată pus la îndoială”, a afirmat Kallas.

„Kremlinul a redus la tăcere vocile disidente, a interzis singurul partid înregistrat care se opunea războiului său din Ucraina și a îndepărtat observatorii electorali internaționali. În Rusia nu mai rămâne decât o aparență de democrație”, a subliniat ea.

Șefa diplomației UE a adăugat că a „propus măsuri împotriva celor care facilitează acest simulacru de alegeri în teritoriile ucrainene ocupate”.

UE a sancționat deja aproximativ 3.000 de responsabili și entități implicate în războiul din Ucraina, printre care și pe Vladimir Putin.