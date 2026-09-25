SUA propun o întâlnire trilaterală cu Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite, declară Zelenski

Statele Unite au propus ca Emiratele Arabe Unite să găzduiască o întâlnire trilaterală cu Ucraina și Rusia pentru a discuta eforturile de a pune capăt războiului lor de patru ani și jumătate, a declarat vineri, 25 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Reuters.

„Partea americană a propus… o întâlnire la nivel tehnic într-un format trilateral. Așteptăm o propunere din partea Statelor Unite cu privire la dată, iar Statele Unite au sugerat Emiratele Arabe Unite ca o posibilă locație”, a declarat Zelenski reporterilor într-un briefing prin WhatsApp.

Volodimir Zelenski a purtat discuții săptămâna aceasta cu președintele american Donald Trump în marja Adunării Generale a ONU de la New York, unde au discutat despre modalități de a pune capăt războiului, declanșat de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din februarie 2022.

După discuțiile cu Trump, a spus Zelenski, negociatorii ucraineni s-au întâlnit cu omologii lor americani pentru a discuta detalii specifice.

„Vom informa și discuta aceste detalii cu partea europeană, americanii vor discuta cu rușii și vom reveni în 10 zile fie cu o nouă perspectivă, fie cu un rezultat”, a declarat Zelenski.

Kremlinul a declarat vineri că o întâlnire trilaterală cu Ucraina și SUA ar putea avea loc în curând.

Liderul ucrainean a declarat că i-a cerut lui Trump să ridice subiectul războiului din Ucraina în timpul discuțiilor sale cu președintele chinez Xi Jinping, aflat într-o vizită de stat în SUA. Zelenski a declarat că încă așteaptă feedback de la echipa SUA, în special în ceea ce privește eforturile de dezescaladare a conflictului înainte de iarnă.

Între timp, el a avertizat partenerii europeni că Rusia va continua atacurile hibride împotriva lor și a spus că Ucraina le-a oferit asistență. Kremlinul a negat că ar fi în spatele actelor de sabotaj din țările europene din ultimele luni.