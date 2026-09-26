DOC Ministrul Dezvoltării Economice, Claudiu Năsui, și-a depus declarația de avere: deține două apartamente, dintre care unul în Franța, și declară dividende de peste 4,5 milioane de lei moldovenești

Fostul deputat român Claudiu Năsui, actualul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din R. Moldova, și-a depus vineri, 25 septembrie, declarația de avere și interese personale după numirea în funcție. Oficialul deține două apartamente, dintre care unul se află în Franța, precum și un automobil de model Mercedes GLC.

Anul trecut, Năsui a obținut un venit de 234 832 de lei românești (peste 899 de mii de lei moldovenești, n.r.) de la Camera Deputaților din România, 1 187 266 de lei românești (peste 4,5 milioane de lei moldovenești, n.r.) sub formă de dividende de la Banca Transilvania, precum și 6 206 euro (peste 125 de mii de lei moldovenești, n.r.) din darea în chirie a unui apartament.

Din 2016, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării deține „un teren destinat construcțiilor și amenajărilor”, precum și două apartamente: unul cu o suprafață de 49 de metri pătrați, cumpărat în 2007 cu 400 000 de euro, și altul de 99 de metri pătrați, obținut în 2016 printr-un contract de schimb, la prețul de 177 650 de euro, potrivit declarației sale de avere.

Anii trecuți, în declarațiile de avere depuse în România, ambele imobile erau indicate ca fiind situate în România. Ulterior, Claudiu Năsui a precizat că apartamentul de 49 de metri pătrați, dobândit în 2007, se află în Franța, menționând că a fost o eroare tehnică. Europa Liberă România scrie că imobilul se află la Paris.

De asemenea, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării deține un automobil de model Mercedes GLC, fabricat și cumpărat în 2016, la prețul de 40 000 de euro. Potrivit declarației de avere, valoarea de piață a automobilului este de 20 000 de euro, fiind motivată prin „amortizare în timp”.

Năsui mai declară active financiare în valoare de 24 829 de lei românești (95 065 de lei moldovenești, n.r.) la Banca Transilvania, România.

Pe 28 august 2026, Claudiu Năsui a depus jurământul de învestire în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Președinția R. Moldova, iar pe 25 august a primit cetățenia R. Moldova prin decret prezindențial.

Claudiu Năsui este economist și politician român, fost deputat în Parlamentul României. În perioada ianuarie–septembrie 2021, a deținut funcția de ministru al Economiei în Guvernul României, conform Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării din R. Moldova.

În anul 2010, a cofondat SoLib – Society for Individual Liberty, organizație dedicată „promovării educației economice și a ideilor privind libertatea individuală”. În perioada 2013-2021, a fost manager al proiectului Open Budget, iar în anul 2016 a activat în calitate de consilier al ministrului Finanțelor Publice din România.

Claudiu Năsui este absolvent al Université Paris Dauphine din Franța și al Università Bocconi din Italia, unde a urmat studii în domeniul finanțelor.

Năsui este un admirator al președintelui libertarian Javier Milei, distribuind mai multe postări despre liderul argentinian. Într-o postare pe Facebook din 2025, Claudiu Năsui declara că România ar trebui să ia exemplul Argentinei, iar într-o altă postare explică câteva „lecții ale lui Javier Milei” pe care România le-ar putea învăța.