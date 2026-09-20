NATO este „pregătită” pentru un potențial atac sub steag fals al Rusiei, declară generalul de rang înalt al alianței

NATO este pregătită să răspundă la o potențială escaladare rusească pe flancul estic al Europei, a declarat sâmbătă generalul-șef al alianței, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, pe fondul avertismentelor tot mai numeroase cu privire la un posibil atac înscenat din partea Moscovei, relatează POLITICO.

„Alianța este pregătită, structura este pregătită, soldații… armele sunt pregătite”, a declarat Dragone reporterilor în timpul unei reuniuni regulate a celor 32 de generali de rang înalt ai alianței la Copenhaga, adăugând că NATO își continuă activitatea de „creștere” a acestor forțe „ca număr… și, de asemenea, ca sofisticare”.

Remarcile vin în urma avertismentelor tot mai numeroase ale liderilor europeni cu privire la o posibilă escaladare rusească în Europa.

Pe 17 septembrie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Moscova ar putea trimite drone sau rachete într-o țară NATO din prima linie în „următoarele luni”, într-o provocare pusă în scenă pentru a testa alianța – un risc care a fost ulterior reiterat de Franța și Olanda.

Europa s-a confruntat cu un număr tot mai mare de încălcări ale spațiului aerian și tentative de sabotaj în ultimele săptămâni, pe măsură ce tensiunile cu Rusia continuă să crească din cauza războiului său la scară largă din Ucraina. În august, rapoartele serviciilor secrete americane au avertizat că Moscova plănuiește un atac limitat asupra unei țări NATO în următorii ani.

Dragone, președintele comitetului militar al NATO, a declarat sâmbătă că generalii alianței nu au discutat despre ultimele avertismente, dar a susținut că NATO are pregătite „4000 de pagini” de planuri militare pentru protejarea flancului său estic, începând de la scenarii care implică o „criză minimă sau o interferență [pe] teritoriul nostru”.

Aliații NATO au convenit asupra a trei planuri operaționale de apărare regională în 2023, în urma invaziei totale a Moscovei în Ucraina.

Aliații sunt „pregătiți în cazul unei escaladări”, a spus Dragone. „În cazul unui atac, știm cum să o facem”.

„Comportamentul nesăbuit al Rusiei din ultimele săptămâni și luni… continuă să pună la încercare hotărârea aliaților” și „urmărește să submineze încrederea și să slăbească unitatea noastră”, a spus Dragone, adăugând: „Vreau să fiu clar – aceste încercări nu ne despart. Ne ascuțesc instrumentele, făcându-ne mult mai uniți și hotărâți”.