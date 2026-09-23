Un elicopter militar rus a intrat în spațiul aerian al Poloniei: „Rusia testează disponibilitatea apărării noastre”

Un elicopter militar rus Mi-8 a intrat marți, 22 septembrie, în spațiul aerian al Poloniei, în apropierea graniței cu enclava rusă Kaliningrad, a transmis armata poloneză, acuzând Moscova că îi testează din nou apărarea, conform Agerpres.

Conform comandamentului operațional polonez, aeronava, care zbura din Kaliningrad, a încălcat spațiul aerian al Poloniei „la o profunzime maximă de aproximativ 300 de metri și a rămas acolo timp de 42 de secunde” la nord de orașul Braniewo.

„Zborul aeronavei a fost detectat de sistemele de urmărire radio ale forțelor armate poloneze. Avioane de vânătoare au fost desfășurate, iar forțele și mijloacele terestre au rămas în alertă maximă”, a precizat armata într-un comunicat publicat pe platforma X.

„Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou disponibilitatea apărării noastre aeriene”, a adăugat aceasta.

Armata poloneză a subliniat că sistemele de apărare aeriană ale țării „asigură supraveghere 24 de ore din 24” și rămân „într-o stare de pregătire permanentă pentru a garanta securitatea spațiului aerian polonez”.

De la începutul războiului împotriva Ucrainei, mai multe drone, rachete, aeronave și elicoptere rusești au încălcat spațiul aerian al acestui aliat cheie al NATO de pe flancul estic.

Polonia și aliații săi interceptează deasupra Mării Baltice, de mai multe ori pe lună, aeronave rusești, care se apropie de spațiul aerian polonez sau al țărilor baltice.

La mijlocul lunii septembrie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că planurile Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei includ atacuri ‘hibride’ cu drone și rachete împotriva aliaților Kievului din Europa.

„Planul rusesc, conform evaluărilor serviciilor de informații (…), include atacuri hibride cu drone și rachete împotriva țărilor care susțin Ucraina, inclusiv Polonia”, a declarat el într-un discurs adresat parlamentului.