DW Cum funcționează propaganda în școlile din Rusia: autorii unui manual dedicat patriotismului pun homosexualitatea pe același plan cu pedofilia și îi descriu pe europeni drept „hoți, ucigași și mincinoși”



Mai multe școli din Novosibirsk, un oraș cu 1,6 milioane de locuitori din sudul Siberiei, au primit din partea autorităților un manual dedicat patriotismului. Potrivit elevilor care au discutat anonim cu Deutsche Welle, autorii manualului îi îndeamnă pe copii să fie pregătiți să moară pentru patrie. Ei pun homosexualitatea pe același plan cu pedofilia, compară desenele animate Disney cu pornografia, le dau lecții femeilor despre modul în care ar trebui să-și gestioneze „farmecele” și îi descriu pe europeni drept „hoți, ucigași și mincinoși”.

„Să mori pentru popor și pentru țară”

Autorii spun că manualul este conceput ca material de bază pentru programul „Conversații despre lucruri importante”, o serie de lecții patriotice introdusă în programa școlară în 2022. Cartea se numește „Orizont. Fundamentele conștiinței naționale” și nu figurează pe lista oficială a literaturii aprobate pentru școli. Cu toate acestea, a fost introdusă în unele instituții de învățământ din Novosibirsk la inițiativa autorităților locale. Conținutul său reflectă politica Kremlinului de promovare a propagandei în instituțiile educaționale.

Unul dintre principalele subiecte ale manualului este războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În repetate rânduri, cartea susține că este o binecuvântare să mori pentru patrie.

„Dragostea înseamnă întotdeauna sacrificiu. Sacrificiul apărătorului patriei este propria sa viață”, scrie unul dintre autori.

Un alt autor afirmă că o persoană responsabilă trebuie să fie pregătită să-și dea viața „pentru popor și pentru patrie”. Invazia rusă pe scară largă din Ucraina, lansată în 2022, este descrisă în manual drept un „război de eliberare”. Autorii susțin că acesta reprezintă o consecință a destrămării Uniunii Sovietice la începutul anilor 1990: „Atunci nu am vrut să ne apărăm țara puternică și măreață. Acum plătim pentru supunerea noastră lașă cu viețile bărbaților, femeilor și copiilor.”

Rusia în opoziție cu Occidentul

Autorii manualului își exprimă opiniile asupra tuturor aspectelor vieții și susțin că elevii sunt „mutilați spiritual” prin jocuri video, filme de acțiune de la Hollywood, pornografie și desene animate Disney.

În întreaga carte se afirmă că Rusia este superioară țărilor occidentale. Chiar și eroii populari ruși sunt prezentați ca persoane care „înving răul și îi ajută pe ceilalți”. În schimb, cavalerii europeni ar căuta fapte eroice doar de dragul gloriei.

Potrivit manualului, statele europene care au avut imperii coloniale ar fi transformat „crima, minciuna și jaful” în principii de stat prin cucerirea și supunerea altor teritorii. În schimb, Rusia este prezentată ca un stat care „nu și-a exploatat niciodată numeroasele popoare”, ci doar le-a îmbunătățit condițiile de viață. Cartea nu tratează cultura popoarelor indigene ale Rusiei și nu acordă atenție altor religii în afară de creștinism și de ceea ce autorii numesc „păgânismul slav”.

Cum percep elevii acest manual?

Pentru Ilia, un elev de 16 ani din Novosibirsk, ideea de a „muri pentru patrie” este străină. El a citit manualul și consideră că acesta dovedește că statul dorește „mai multă carne de tun”.

„Acest apel înseamnă, în realitate, nu să mori pentru patrie, ci pentru interesele și ambițiile președintelui”, spune el.

Cu câțiva ani în urmă, Ilia a început să urmărească videoclipurile opozantului Kremlinului, Alexei Navalnîi, decedat în 2024. Interesul său a fost trezit de investigațiile acestuia despre presupusul „palat al lui Vladimir Putin”.

La începutul războiului din Ucraina, Ilia credea că situația este temporară și că se va încheia curând. Atitudinea sa s-a schimbat însă după blocarea unor platforme precum YouTube și Discord de către autoritățile ruse.

„Din încăpățânare”, și-a instalat un VPN, a început să se informeze despre opoziția politică și să citească presa independentă. Astfel, spune el, a ajuns să înțeleagă cruzimea și lipsa de sens a războiului și să condamne ferm politica guvernului.

„Educația patriotică” în școlile rusești

În ultimii patru ani, propaganda de stat a devenit o parte permanentă a procesului educațional, afirmă Ilia.

Programul „Conversații despre lucruri importante” se desfășoară în fiecare luni, la prima oră. În plus, au fost introduse și alte discipline, precum: „Fundamentele securității și apărării patriei”; „Rusia, orizonturile mele”, un curs de orientare profesională care promovează în același timp „realizările țării”.

Potrivit lui Ilia, la aceste activități sunt invitați inclusiv participanți la războiul din Ucraina.

Educația patriotică nu se limitează însă la ore. Elevul își amintește cum directoarea școlii a luat la rost un coleg care purta un pulover cu o inscripție în limba engleză: „Tinere, îți dai seama că pe puloverul tău sunt cuvinte în limba unor țări care nu ne sunt prietene? Un apel la Serviciul Federal de Securitate va rezolva problema!”

De asemenea, Ilia își amintește o adunare școlară organizată cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste. În cadrul acesteia, conducerea școlii a comparat „Marele Război pentru Apărarea Patriei” cu războiul împotriva Ucrainei și a afirmat că Rusia va rezista și va câștiga și de această dată.

Sunt conștienți elevii de propagandă?

Și Alexei, un alt elev de 16 ani din Novosibirsk, spune că mulți dintre colegii săi evită activitățile patriotice. Blocarea YouTube-ului, începută în 2024 prin reducerea vitezei de acces la platformă, i-a influențat profund perspectiva.

„Am vrut să aflu de ce a fost blocat YouTube. Nimic nu are loc întâmplător. Așa am început să mă interesez de politică”, spune el.

Alexei a ajuns la concluzia că autoritățile încearcă să reducă la tăcere vocile incomode și să limiteze libertatea de exprimare. „Iubesc libertatea și am resimțit acest lucru foarte dureros”, afirmă el.

Asupra cui are efect propaganda școlară?

Ilia crede că majoritatea elevilor nu iau propaganda în serios: „Pe de o parte, la ore se râde de asta, cel puțin în grupul meu de prieteni. Pe de altă parte, ne este oarecum indiferent. Unii pur și simplu nu ascultă. Trăim propriile noastre vieți. Suntem foarte buni la a tăcea și la a nu vorbi prea mult despre astfel de lucruri.”

Doar unul dintre colegii săi ar susține activ propaganda de stat și ar participa la „Mișcarea celor Dintâi”, o organizație de tineret inspirată de modelul pionierilor din perioada sovietică.

Pedagogul Dima Zicer, autorul podcastului în limba rusă „Iubește, nu educa”, care s-a mutat în Estonia după începerea războiului, consideră însă că propaganda are efect asupra unei părți semnificative a tinerilor.

Potrivit acestuia, mulți elevi sunt mulțumiți să facă parte din majoritatea pro-Putin și gândesc simplist: „Îi vom învinge pe toți, suntem mai puternici decât toți ceilalți”.

Zicer spune că primește numeroase mesaje de la părinți îngrijorați, care devin conștienți de gravitatea situației atunci când copiii lor aduc acasă sloganuri precum „Îi vom distruge pe toți” sau „Putin este grozav” și adoptă imagini ale inamicului bazate pe ideea existenței unor „naziști” și „fasciști” în Ucraina.

Privind spre viitor

Alexei și Ilia spun că nu împărtășesc aceste percepții. Ei sunt preocupați de instabilitatea din țară și consideră că războiul din Ucraina trebuie să se încheie. Niciunul dintre ei nu intenționează să rămână în Rusia după terminarea studiilor. Ilia își dorește o Rusie fără cenzură pe internet, o țară pașnică și deschisă către lume, care să nu fie implicată permanent în conflicte.

La rândul său, Alexei spune că își dorește „ca haosul, războiul și toate interdicțiile să ia sfârșit”.