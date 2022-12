Țările UE au ajuns la un acord final pentru plafonarea la 60 de dolari a prețului petrolului livrat de Rusia

Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri, 2 decembrie, la un consens asupra prețului la care să plafoneze petrolul rusesc. Acordul prevede plafonarea prețului petrolului pe care Rusia îl va livra statelor terțe la 60 de dolari pe baril, potrivit CNN.

The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly.



It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y