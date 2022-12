LIVE TEXT Putin pregătește o ofensivă majoră la începutul anului viitor, avertizează ministrul ucrainean al apărării. Război în Ucraina, ziua 295

UPDATE 22:05 Oficiali ucraineni de rang înalt spun că Vladimir Putin se pregătește pentru o nouă ofensivă majoră în noul an, „în ciuda unei serii de eșecuri umilitoare pe câmpul de luptă pentru Rusia în ultimele luni”.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a declarat că, deși Ucraina este acum capabilă să se apere cu succes împotriva atacurilor cu rachete ale Rusiei care vizează infrastructura cheie, inclusiv rețeaua energetică, au apărut dovezi că Kremlinul pregătește o nouă ofensivă amplă.

Comentariile lui Reznikov au fost un fel de ecou al unor remarci similare făcute săptămâna aceasta pentru The Economist – inclusiv de președintele ucrainean, Volodimir Zelenskiy, de șeful forțelor armate, generalul Valerii Zaluzhnyi, și de șeful forțelor terestre, generalul-colonel Oleksandr Syrskii.

Briefingurile par să facă parte dintr-un efort amplu și coordonat de a avertiza aliații occidentali „împotriva complăcerii și de a sublinia amenințarea continuă pe care Rusia o reprezintă pentru Ucraina”, notează sursa citată.

În timp ce Reznikov a sugerat că o nouă ofensivă ar putea avea loc până în februarie, ceilalți oficiali de rang înalt au indicat că ei cred că aceasta ar putea avea loc încă din ianuarie.

Referindu-se la mobilizarea parțială de către Rusia a aproximativ 300.000 de soldați, Reznikov a sugerat că, în timp ce jumătate dintre ei – adesea după ce au primit o pregătire minimă – erau folosiți pentru a întări forțele Moscovei după o serie de eșecuri pe câmpul de luptă, restul erau pregătiți mai temeinic pentru viitoarele ofensive.

UPDATE 21:15 Unul dintre cei mai înalți ofițeri militari ucraineni a declarat că săptămâna aceasta au avut loc aproape 400 de confruntări între forțele ucrainene și cele rusești în regiunile estice ale Ucrainei.

Generalul de brigadă Oleksiy Hromov, adjunctul șefului Direcției Operaționale Principale a armatei ucrainene, a declarat că Rusia continuă să lanseze atacuri folosind rachete și artilerie de-a lungul unui front larg.

„Din 8 decembrie, inamicul a lansat 41 de atacuri cu rachete”, inclusiv 38 de atacuri cu rachete S-300, asupra infrastructurii civile din Ucraina și a pozițiilor trupelor, a spus oficialul.

„De asemenea, Rusia a lansat 32 de drone încărcate cu explozibili asupra unor instalații energetice, inclusiv 15 drone cu auto-detonare asupra infrastructurii civile din Kiev, a precizat el. Aproape toate dronele de fabricație iraniană au fost interceptate”, a mai menționat Hromov.

Hromov a declarat că „388 de confruntări militare cu inamicul au avut loc în estul Ucrainei în această săptămână” și a afirmat că rușii au înregistrat pierderi grele.

„În cursul zilelor de 1 și 2 decembrie, până la 500 de răniți au fost transportați la spitalele din Luhansk, majoritatea dintre ei din rândul mercenarilor companiei militare private Wagner”, a afirmat el.

„În total, până la 4 decembrie, peste 3.600 de militari ruși răniți din așa-numitul contingent special se aflau în spitalele din teritoriile ocupate”, a susținut Hromov.

Nu există nicio modalitate de a verifica această estimare.

Hromov a mai spus că atacurile ucrainene asupra pozițiilor și instalațiilor rusești din spatele liniilor de front au continuat.

„Pe parcursul săptămânii, unitățile de artilerie au lovit 309 ținte inamice, inclusiv 34 de puncte de control, 24 de depozite cu muniție și combustibil”, a spus el.

În plus, a spus el, armele de înaltă precizie au vizat 58 de situri, inclusiv cinci depozite de muniții.

UPDATE 20:00 Un fost viceprim-ministru rus, care este unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, este una dintre cele mai recente persoane sancționate de guvernul american pentru legăturile cu Vladimir Putin și efortul belicos al Rusiei.

Vladimir Potanin a fost supus unor restricții din cauza implicării sale în Interros, un conglomerat care activează în mai multe sectoare, inclusiv în producție, construcții și finanțe.

El fusese deja supus unor sancțiuni de către guvernul britanic, în luna iunie. În vârstă de 61 de ani, a fost în funcție timp de șapte luni, la mijlocul anilor 1990, sub conducerea lui Boris Elțîn.

Potanin este al doilea cel mai bogat om din Rusia. El a fost plasat sub sancțiuni împreună cu soția sa, Ekaterina, și cei doi copii adulți, Ivan și Anastasia. Superyacht-ul său Nirvana a fost, de asemenea, desemnat drept „proprietate blocată”.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că „Statele Unite continuă să impună costuri Rusiei pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei. Atacurile Rusiei au devastat infrastructura critică a Ucrainei și au provocat morți și distrugeri extraordinare. Astăzi, anunțăm măsuri suplimentare de sancțiuni împotriva Federației Ruse și a celor care o favorizează.

”Acțiunile noastre de astăzi reprezintă un mesaj clar că Statele Unite nu vor ezita să continue să folosească instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a promova încetarea și responsabilizarea președintelui Putin pentru războiul inconștient al acestuia”, a spus Blinken.

UPDATE 16:58 Președintele Volodimir Zelenski a cerut țărilor Uniunii Europene să crească livrările de sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă, să furnizeze tancuri și artilerie cu rază de acțiune mai mare. Declarația a fost făcută în timpul unui discurs online la o reuniune a Consiliului European, potrivit Ukrinform.

„Solicit fiecăreia dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene să decidă ce anume poate face pentru a crește oferta de apărare antiaeriană și antirachetă. Acest lucru este valabil și pentru tancurile moderne. Nu există niciun motiv rațional pentru care Ucraina să nu le primească acum. Oricine va fi primul care va furniza tancuri moderne va deschide această oportunitate de aprovizionare pentru întreaga lume și va fi amintit ca unul dintre cei mai importanți apărători ai libertății din timpul nostru”, a spus Zelenski.

UPDATE 15:55 Forțele armate ruse au lansat atacuri cu rachete S-300 asupra orașului Harkov, avariind câteva depozit. Potrivit șefului administrației militare a regiunii, Oleg Sinegubov, deocamdată nu există informații despre victime.

„Există o lovitură în cartierul Holodnogorsk din Harkov. Preliminar, rușii au lovit cu complexe S-300. Există pagube la instalațiile de depozitare”, a anunțat Sinegubov.

UPDATE 15:04 Circa 20% din populația Ucrainei, sau circa 7,9 milioane de cetățeni, au părăsit țara de la începutul invaziei ruse, a declarat miercuri comisarul pentru drepturile omului din parlamentul ucrainean, Dmitro Lubineţ, potrivit Ukrinform.

„Șapte milioane şi nouă sute de mii de persoane au ieșit din țară în căutarea unui refugiu în străinătate, ceea ce reprezintă 20% din populația țării noastre”, a declarat Lubineţ.

UPDATE 14:18 Orașul Herson a rămas fără energie electrică, potrivit șefului administrației militare regionale. Iaroslav Ianoșevici a declarat că, din cauza bombardamentelor intense, care au ucis două persoane joi, orașul nu are în acest moment electricitate funcțională.

Ianoșevici a scris pe Telegram: „Cu prima ocazie, industria energetică va începe să restabilească rețelele electrice”.

UPDATE 13:07 Recenta desfășurare de către Rusia a unor unități suplimentare de rezerviști mobilizați în Belarus, precum și exercițiile trupelor belaruse vor fi puțin probabil să constituie o forță capabilă să conducă cu succes un nou asalt în nordul Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apărării. La 13 decembrie 2022, Belarus a efectuat o „inspecție rapidă a pregătirii de luptă a forțelor sale”, notează ministerul în ultimul său raport de informații.

„Se pare că exercițiile au loc în nord-vestul țării, departe de granița cu Ucraina. În plus, Rusia a desfășurat recent unități suplimentare de rezerviști mobilizați în Belarus.

Belarus a jucat un rol cheie de facilitare în asaltul Rusiei spre Kiev din 24 februarie 2022. Cu toate acestea, este puțin probabil ca trupele belaruse în exercițiu și unitățile rusești să constituie în prezent o forță capabilă să conducă cu succes un nou asalt în nordul Ucrainei”, mai precizează Ministerul Apărării de la Londra.

