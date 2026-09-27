Miniștrii de externe ai Germaniei și Rusiei s-au întâlnit pentru prima dată de la începutul războiului amplu împotriva Ucrainei

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, și omologul său rus, Serghei Lavrov, s-au întâlnit în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite din 26 septembrie, unde Germania a cerut Rusiei să pună capăt războiului și să se angajeze în negocieri, conform Kyiv Independent.

„Rusia trebuie să pună capăt războiului de agresiune împotriva Ucrainei și să înceteze acțiunile ostile împotriva Germaniei și a aliaților săi”, a declarat Wadephul într-o postare către X, după ce el și omologul său rus s-au întâlnit pentru prima dată de când Rusia a început războiul său la scară largă împotriva Ucrainei.

Ministerul rus de Externe a declarat că cele două părți au discutat despre relațiile bilaterale și războiul împotriva Ucrainei, scriind că „Wadlephul a reafirmat poziția guvernului german, pe care a afirmat-o public în repetate rânduri”.

Germania va susține diplomația dacă Rusia „se angajează serios în negocieri pentru o pace durabilă”, a declarat Wadlephul.

De asemenea, el a confruntat Rusia cu privire la un atac incendiar din 3 septembrie la München asupra unui producător de drone care furnizează Ucrainei, despre care autoritățile germane au legat Moscova.

„I-am spus clar că ceea ce s-a întâmplat pe aeroportul din Leipzig a depășit limita. Germania a fost atacată. Am reacționat. Am reacționa din nou dacă drepturile de suveranitate ar fi încălcate de Rusia.”

Wadephul a cerut, de asemenea, Rusiei să permită exporturile de cereale ucrainene în Marea Neagră, deoarece atacurile rusești continuă să vizeze porturi și nave civile internaționale.

„Mai ales în interesul multor oameni din Sudul Global. Va exista foamete dacă aceste exporturi nu au loc”, a spus el.

Rusia a vizat în mod regulat nave civile care călătoresc spre porturi ucrainene, inclusiv o navă sub pavilion Tanzanian în Marea Neagră pe 17 septembrie, ucigând căpitanul navei și rănind trei membri ai echipajului.

„Rusia trebuie să înceteze să poarte acest război. Rusia trebuie să înceteze să ne atace. Rusia este chemată să demonstreze dacă Rusia își dorește cu adevărat pacea”, a declarat Wadephul.