LIVE TEXT Șase avioane ale Forțelor Aerospațiale Ruse au aterizat pe un aerodrom din Belarus, potrivit unui proiect de monitorizare belarus. 310 zile de război în Ucraina

UPDATE 18:55 Vineri, 30 decembrie, 6 avioane militare de transport ale Forțelor Aeriene și Spațiale Ruse au sosit din Rusia în Belarus.

Potrivit proiectului de monitorizare „Belarusian Hajun”, avioanele ar putea transporta echipamente sau soldați.

Astfel, șase avioane militare de transport IL-76MD ale Forțelor Aerospațiale Ruse au sosit pe aerodromul Machulishchi din Belarus în ultimele 13 ore. Primul – în jurul orei 4 dimineața, ultimul – în jurul orei 18.

„Potrivit informațiilor noastre, toate avioanele aduc ceva în Belarus, dar nu se știe ce anume. Este posibil să fie vorba de livrarea de echipamente sau de rotația/ sosirea celor mobilizați. Dacă sunt aduși în țară soldați ruși, putem vorbi de maxim 1470 de soldați, în condițiile în care capacitatea maximă a fiecărui IL-76MD este de 245 de persoane”, se arată într-o postare pe pagina de Twitter a proiectului de monitorizare.

