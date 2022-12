LIVE TEXT Ucraina cere excluderea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU – declarația Ministerului de Externe de la Kiev. Război în Ucraina, ziua 306

UPDATE 17:13 Ucraina cere excluderea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU, potrivit unei declarații a Ministerului de Externe de la Kiev.

„Ucraina solicită statelor membre ale ONU să reia aplicarea Cartei ONU în problema legitimității prezenței Federației Ruse în ONU, să priveze Federația Rusă de statutul său de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și să o excludă din ONU în ansamblu”, se arată în document.

Potrivit diplomației ucrainene, Rusia „ocupă ilegal locul URSS în Consiliul de Securitate al ONU” din 1991 şi de la destrămarea Uniunii Sovietice în 15 noi țări.

Aceste „trei decenii de prezenţă ilegală la ONU au fost marcate de războaie şi acapararea de teritorii din alte ţări, o schimbare forţată a graniţelor recunoscute internaţional şi de încercări de a-şi satisface ambiţiile neo-imperiale”, a deplâns Kievul în acest comunicat.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, a afirmat, într-un mesaj pe Twitter, că prezența Rusiei în Consiliul de Securitate şi în ONU în ansamblu sunt nelegitime”.

31 years ago Russia abused the UN Charter and usurped USSR’s seat at the UN Security Council — bypassing the only legitimate procedure set by the Charter. Russia’s presence at the UNSC and the UN as a whole is illegitimate. Ukraine’s official statement: https://t.co/rZVC1pV0MY