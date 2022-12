LIVE TEXT Putin a semnat un decret prin care interzice livrările de petrol rusesc către „persoanele juridice și fizice” care vor folosi mecanismul de plafonare a prețului la încheierea contractelor. A 307-a zi de război în Ucraina

UPDATE 18:39 Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care interzice livrările de petrol către persoanele juridice și fizice care decid să utilizeze mecanismul de plafonare a prețului la încheierea contractelor.

În același timp, potrivit documentului, președintele rus poate, prin decret, să permită livrări individuale în limita plafonului de preț.

Decretul intră în vigoare la 1 februarie 2023 și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2023.

Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns, pe 2 decembrie 2022, la un consens asupra prețului la care să plafoneze petrolul rusesc. Acordul prevede plafonarea prețului petrolului pe care Rusia îl va livra statelor terțe la 60 de dolari pe baril, potrivit CNN.

Astfel, prin decizia de plafonare UE interzice companiilor europene implicate în livrarea petrolului rusesc pe cale maritimă să-și ofere serviciile dacă țițeiul livrat depășește pragul de 60 de dolari barilul.

UPDATE 17:45 Ucraina este pregătită zilnic pentru noi bombardamente masive din partea Rusiei, dar în cazul în care acestea nu vor avea loc, sărbătorile de Anul Nou vor trece fără întreruperi de urgență a curentului electric, a declarat premierul ucrainean Denis Șmîgal în cadrul unei ședinței guvernului de l kiev, potrivit Ukrinform.

„Înțelegem că Rusia se pregătește să-și continue atacurile asupra sistemului energetic ucrainean. Deci suntem zilnic pregătiți pentru un nou bombardament masiv. Acest lucru se poate întâmpla în orice moment: astăzi, mâine sau chiar în ajunul Anului Nou. Aș dori să subliniez că, în absența bombardamentelor, sărbătorile de Anul Nou se vor desfășura fără întreruperi de urgență”, a declarat premierul ucrainean.

UPDATE 16:45 Trupurile a 42 de militari ucraineni care au murit în timpul luptelor au fost predate Ucrainei, potrivit guvernului ucrainean.

Într-o declarație, ministerul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar a spus că Biroul Comisarului pentru persoane dispărute, împreună cu agențiile de aplicare a legii, „continuă să aducă acasă eroii care și-au sacrificat viața pentru Ucraina”.

Activitatea de readucere a trupurilor luptătorilor ucraineni „nu se oprește nici măcar o zi”, a declarat Oleh Kotenko, comisarul pentru persoanele dispărute.

În total, de la numirea sa, comisarul pentru persoane dispărute a reușit să reîntoarcă cadavrele a 869 de apărători.

UPDATE 14:40 Trupele ruse au lovit o întreprindere de infrastructură critică în Herson, a declarat șeful administrației militare a regiunii din Est, Yaroslav Ianușevici.

„Invadatorii ruși au atacat cu artilerie o întreprindere de infrastructură critică din Herson. Ferestrele au fost sparte nu numai în clădirea întreprinderii, ci și în casele din apropiere: la stația de asistență medicală de urgență și într-o grădiniță. O casă privată a fost, de asemenea, distrusă”, a spus Ianușevici.

UPDATE 12:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că penuria de energie electrică persistă, aproape nouă milioane de persoane rămânând fără curent electric.

Zelenski a declarat în discursul său video zilnic că lucrătorii din domeniul energiei electrice care repară rețeaua după atacurile repetate ale Rusiei au reconectat multe persoane în timpul Crăciunului, dar problemele persistă.

„În mod natural, lipsurile persistă. Penele de curent continuă”, a spus el.

„Situația din această seară în diferite regiuni ale Ucrainei este că aproape nouă milioane de persoane nu au electricitate. Dar numărul și durata penelor de curent scad treptat”, a mai afirmat președintele Ucrainean.

UPDATE 11:00 Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său belarus, Alexander Lukașenko, de două ori în ultimele 24 de ore pentru a „finaliza mai multe chestiuni”, a anunțat agenția de presă Belta, deținută de statul belarus.

Întâlnirile au avut loc la Sankt-Petersburg, la micul dejun din această dimineață, la Muzeul Rusiei, precum și la un summit informal al Comunității Statelor Independente (CSI), care a avut loc ieri seară, se arată în comunicat.

#Putin and #Lukashenko met in the #Russian museum in #SaintPetersburg. pic.twitter.com/yJVkA848eN