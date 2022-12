LIVE TEXT O întreprindere de infrastructură critică din Herson, atacată de forțele ruse. A 307-a zi de război în Ucraina

UPDATE 14:40 Trupele ruse au lovit o întreprindere de infrastructură critică în Herson, a declarat șeful administrației militare a regiunii din Est, Yaroslav Ianușevici.

„Invadatorii ruși au atacat cu artilerie o întreprindere de infrastructură critică din Herson. Ferestrele au fost sparte nu numai în clădirea întreprinderii, ci și în casele din apropiere: la stația de asistență medicală de urgență și într-o grădiniță. O casă privată a fost, de asemenea, distrusă”, a spus Ianușevici.

UPDATE 12:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că penuria de energie electrică persistă, aproape nouă milioane de persoane rămânând fără curent electric.

Zelenski a declarat în discursul său video zilnic că lucrătorii din domeniul energiei electrice care repară rețeaua după atacurile repetate ale Rusiei au reconectat multe persoane în timpul Crăciunului, dar problemele persistă.

„În mod natural, lipsurile persistă. Penele de curent continuă”, a spus el.

„Situația din această seară în diferite regiuni ale Ucrainei este că aproape nouă milioane de persoane nu au electricitate. Dar numărul și durata penelor de curent scad treptat”, a mai afirmat președintele Ucrainean.

UPDATE 11:00 Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său belarus, Alexander Lukașenko, de două ori în ultimele 24 de ore pentru a „finaliza mai multe chestiuni”, a anunțat agenția de presă Belta, deținută de statul belarus.

Întâlnirile au avut loc la Sankt-Petersburg, la micul dejun din această dimineață, la Muzeul Rusiei, precum și la un summit informal al Comunității Statelor Independente (CSI), care a avut loc ieri seară, se arată în comunicat.

