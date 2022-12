LIVE TEXT Volodimir Zelenski cere țărilor UE să ofere mai multe sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 295

UPDATE 16:58 Președintele Volodimir Zelenski a cerut țărilor Uniunii Europene să crească livrările de sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă, să furnizeze tancuri și artilerie cu rază de acțiune mai mare. Declarația a fost făcută în timpul unui discurs online la o reuniune a Consiliului European, potrivit Ukrinform.

„Solicit fiecăreia dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene să decidă ce anume poate face pentru a crește oferta de apărare antiaeriană și antirachetă. Acest lucru este valabil și pentru tancurile moderne. Nu există niciun motiv rațional pentru care Ucraina să nu le primească acum. Oricine va fi primul care va furniza tancuri moderne va deschide această oportunitate de aprovizionare pentru întreaga lume și va fi amintit ca unul dintre cei mai importanți apărători ai libertății din timpul nostru”, a spus Zelenski.

UPDATE 15:55 Forțele armate ruse au lansat atacuri cu rachete S-300 asupra orașului Harkov, avariind câteva depozit. Potrivit șefului administrației militare a regiunii, Oleg Sinegubov, deocamdată nu există informații despre victime.

„Există o lovitură în cartierul Holodnogorsk din Harkov. Preliminar, rușii au lovit cu complexe S-300. Există pagube la instalațiile de depozitare”, a anunțat Sinegubov.

UPDATE 15:04 Circa 20% din populația Ucrainei, sau circa 7,9 milioane de cetățeni, au părăsit țara de la începutul invaziei ruse, a declarat miercuri comisarul pentru drepturile omului din parlamentul ucrainean, Dmitro Lubineţ, potrivit Ukrinform.

„Șapte milioane şi nouă sute de mii de persoane au ieșit din țară în căutarea unui refugiu în străinătate, ceea ce reprezintă 20% din populația țării noastre”, a declarat Lubineţ.

UPDATE 14:18 Orașul Herson a rămas fără energie electrică, potrivit șefului administrației militare regionale. Iaroslav Ianoșevici a declarat că, din cauza bombardamentelor intense, care au ucis două persoane joi, orașul nu are în acest moment electricitate funcțională.

Ianoșevici a scris pe Telegram: „Cu prima ocazie, industria energetică va începe să restabilească rețelele electrice”.

UPDATE 13:07 Recenta desfășurare de către Rusia a unor unități suplimentare de rezerviști mobilizați în Belarus, precum și exercițiile trupelor belaruse vor fi puțin probabil să constituie o forță capabilă să conducă cu succes un nou asalt în nordul Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apărării. La 13 decembrie 2022, Belarus a efectuat o „inspecție rapidă a pregătirii de luptă a forțelor sale”, notează ministerul în ultimul său raport de informații.

„Se pare că exercițiile au loc în nord-vestul țării, departe de granița cu Ucraina. În plus, Rusia a desfășurat recent unități suplimentare de rezerviști mobilizați în Belarus.

Belarus a jucat un rol cheie de facilitare în asaltul Rusiei spre Kiev din 24 februarie 2022. Cu toate acestea, este puțin probabil ca trupele belaruse în exercițiu și unitățile rusești să constituie în prezent o forță capabilă să conducă cu succes un nou asalt în nordul Ucrainei”, mai precizează Ministerul Apărării de la Londra.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 December 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ahHyeaENBH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zi2M1kstc2