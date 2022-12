LIVE TEXT Uniunea Europeană majorează capacitatea de ajutor militar pentru Ucraina cu două miliarde de euro. Război în Ucraina, ziua 289

UPDATE 14:10 Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au convenit în dimineața zilei de vineri, 9 decembrie, să adauge două miliarde de euro la Fondul european pentru pace (EPF), instrumentul lor de finanțare pentru asistența militară acordată Ucrainei. Acordul trebuie încă aprobat la reuniunea miniștrilor de externe ai UE care va avea loc luni la Bruxelles, potrivit Le Monde.

Instrument creat de statele membre ale UE în afara bugetului comun și alimentat prin contribuțiile acestora, Facilitatea de sprijin pentru pace a UE, a fost dotată cu 5,7 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 pentru a finanța acțiuni operaționale în cadrul politicii externe și de securitate comună (PESC). Acesta a fost folosit la scurt timp după invazia rusă în Ucraina pentru a finanța livrările de arme către Kiev. Iar 3,1 miliarde de euro au fost deja plătite pentru a rambursa statelor membre cheltuielile pentru armele și munițiile furnizate forțelor armate ucrainene din stocurile lor.

Împreună cu livrările bilaterale, sprijinul statelor membre ale UE se ridică la aproape 9 miliarde de euro, a declarat șeful diplomației UE, Josep Borrell.

UPDATE 13:39 Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat noi negocieri cu președinții Ucrainei și Federației Ruse, transmite vineri agenția de stat turcă Anadolu, citată de European Pravda.

„Eforturile diplomatice ale Turciei cu privire la Ucraina se bazează pe ideea că nu pot exista învingători în război și nici învinși în lume”, a subliniat Erdoğan.

De asemenea, el a menționat că războiul dintre Federația Rusă și Ucraina este asociat cu daune politice, economice și umanitare grave pentru întreaga lume. Potrivit acestuia, Turcia susține cu fermitate integritatea teritorială a Ucrainei.

În același timp, Turcia s-a opus incitării contradicțiilor în regiune prin „politici de neconceput față de Federația Rusă”, a spus Erdogan.

Acesta a precizat că va discuta duminică cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski pentru a consolida acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagră.

Ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, a declarat la începutul lunii decembrie că Ankara se așteaptă să vadă o „imagine mai clară” a unei încetări a focului în războiul din Ucraina sau a unei reveniri la masa negocierilor până în primăvara anului 2023.

UPDATE 12:55 Ucraina este o „urgență în ceea ce privește drepturile omului”, a declarat vineri șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, relatează Sky News.

„Aveți 17,7 milioane de persoane care au nevoie de asistență umanitară; aveți 9,3 milioane care au nevoie de asistență alimentară și de mijloace de trai”, a declarat Turk în cadrul unei conferințe de presă la Geneva, în Elveția. „Aveți aproximativ 7,4 milioane de refugiați, aveți 6,5 milioane de persoane strămutate în interiorul țării”.

Turk a spus că țara „suferă” nu numai din cauza atacurilor continue cu rachete, ci și din cauza infrastructurii civile distruse.

„Sectorul energetic este puternic afectat, sistemul de încălzire, rețeaua electrică, există oameni care trăiesc la temperaturi sub zero grade fără încălzire și fără electricitate”, a spus el.

UPDATE 10:35 Rușii au bombardat vineri dimineața un spital din regiunea Herson. Victime nu au fost înregistrate. În ultimele 24 de ore, potrivit șefului administrației regionale din Herson, Iaroslav Ianușevici, forțele ruse au bombardat regiunea de 68 de ori: opt oameni au fost răniți.

UPDATE 10:00 Rusia și-a cumpărat drone kamikaze iraniene și a început din nou să atace obiective din Ucraina, afirmă serviciile secrete britanice. În raportul său zilnic, Ministerul britanic al Apărării notează că, pentru prima dată în ultimele trei săptămâni, au apărut rapoarte despre atacuri cu drone kamikaze.

La 6 decembrie, Statul Major General ucrainean a declarat că 17 drone au fost doborâte, inclusiv 14 Shahed-136. A doua zi, oficialii ucraineni au raportat utilizarea de muniție de baraj furnizată de Iran care a vizat regiunile Zaporojie și Dnepropetrovsk.

Ultima dată când au fost raportate drone iraniene Shahed-136 doborâte în Ucraina, înainte de această dată, a fost pe 17 noiembrie. Dacă atacurile raportate se confirmă, ar însemna că Rusia și-a epuizat probabil stocul anterior de câteva sute de drone Shahed-131 și 136 – și a primit acum noi drone.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 December 2022



Find out more about the UK government’s response:

https://t.co/8lSxWhSXeO



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C9RUY80d8v