LIVE TEXT Orașul Herson a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești, anunță autoritățile din regiune. Război în Ucraina, ziua 295

UPDATE 14:18 Orașul Herson a rămas fără energie electrică, potrivit șefului administrației militare regionale. Iaroslav Ianoșevici a declarat că, din cauza bombardamentelor intense, care au ucis două persoane joi, orașul nu are în acest moment electricitate funcțională.

Ianoșevici a scris pe Telegram: „Cu prima ocazie, industria energetică va începe să restabilească rețelele electrice”.

UPDATE 13:07 Recenta desfășurare de către Rusia a unor unități suplimentare de rezerviști mobilizați în Belarus, precum și exercițiile trupelor belaruse vor fi puțin probabil să constituie o forță capabilă să conducă cu succes un nou asalt în nordul Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apărării. La 13 decembrie 2022, Belarus a efectuat o „inspecție rapidă a pregătirii de luptă a forțelor sale”, notează ministerul în ultimul său raport de informații.

„Se pare că exercițiile au loc în nord-vestul țării, departe de granița cu Ucraina. În plus, Rusia a desfășurat recent unități suplimentare de rezerviști mobilizați în Belarus.

Belarus a jucat un rol cheie de facilitare în asaltul Rusiei spre Kiev din 24 februarie 2022. Cu toate acestea, este puțin probabil ca trupele belaruse în exercițiu și unitățile rusești să constituie în prezent o forță capabilă să conducă cu succes un nou asalt în nordul Ucrainei”, mai precizează Ministerul Apărării de la Londra.

