LIVE TEXT În ultimele 24 de ore, Rusia a bombardat regiunea Herson de 68 de ori: Opt oameni au fost răniți, anunță autoritățile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 289

UPDATE 10:35 Rușii au bombardat vineri dimineața un spital din regiunea Herson. Victime nu au fost înregistrate. În ultimele 24 de ore, potrivit șefului administrației regionale din Herson, Iaroslav Ianușevici, forțele ruse au bombardat regiunea de 68 de ori: opt oameni au fost răniți.

UPDATE 10:00 Rusia și-a cumpărat drone kamikaze iraniene și a început din nou să atace obiective din Ucraina, afirmă serviciile secrete britanice. În raportul său zilnic, Ministerul britanic al Apărării notează că, pentru prima dată în ultimele trei săptămâni, au apărut rapoarte despre atacuri cu drone kamikaze.

La 6 decembrie, Statul Major General ucrainean a declarat că 17 drone au fost doborâte, inclusiv 14 Shahed-136. A doua zi, oficialii ucraineni au raportat utilizarea de muniție de baraj furnizată de Iran care a vizat regiunile Zaporojie și Dnepropetrovsk.

Ultima dată când au fost raportate drone iraniene Shahed-136 doborâte în Ucraina, înainte de această dată, a fost pe 17 noiembrie. Dacă atacurile raportate se confirmă, ar însemna că Rusia și-a epuizat probabil stocul anterior de câteva sute de drone Shahed-131 și 136 – și a primit acum noi drone.

