LIVE TEXT Cel puțin șase oameni au fost uciși și cinci au fost răniți în urma atacului masiv al rușilor asupra unei localități din regiunea Donețk, anunță autoritățile de la Kiev. Război în Ucraina, ziua 287

UPDATE 16:40 Rușii au lansat o lovitură masivă asupra localității Kurahovo, a declarat șeful administrației militare din Donețk, Pavel Kirilenko.

Cel puțin șase civili au fost uciși și alți cinci au fost răniți.

UPDATE 16:27 Președintele rus Vladimir Putin susține că 150 000 din cei 300 000 de ruși mobilizați se află acum pe câmpul de luptă din Ucraina, dintre care 77 000 în unități de luptă, restul în forțele de apărare.

Ceilalți 150 000 de mobilizați se află încă în poligoanele de antrenament ale Ministerului Apărării – aceasta este rezerva de luptă, a spus Putin, citat de presa rusă.

UPDATE 13:50 Alte patru nave încărcate cu 149.300 de tone de cereale au părăsit miercuri, 7 decembrie, porturile ucrainene de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul ucrainean al Infrastructurii. Cerealele urmează a fi livrate în Asia și Europa.

„4 nave cu 149,3 mii de tone de produse agricole pentru Asia și Europa au părăsit porturile din Odesa”, se arată în mesajul Ministerului.

Exporturile de cereale ale Ucrainei au fost oprite timp de mai multe luni din cauza invaziei Rusiei, fapt care a generat temeri serioase privind declanșarea unei crize alimentare globale. La 22 iulie, la Istanbul a fost semnat un acord, mediat de Națiunile Unite, privind deblocarea porturilor ucrainene pentru exportul de cereale și alte produse agricole.

În dimineața zilei de 1 august, prima navă a părăsit portul maritim Odesa. Nava Razoni sub pavilionul Sierra Leone s-a îndreptat spre portul Tripoli din Liban cu 26 000 de tone de porumb.

UPDATE 12:38 Vladimir Putin și președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed al-Nahyan, au avut miercuri o convorbire telefonică despre cooperarea în cadrul OPEC+ și despre plafonarea de preț impusă de Occident petrolului rusesc, a anunțat Kremlinul.

Kremlinul a transmis, într-un comunicat de presă, că încercările de a impune plafonul de către unele țări occidentale sunt în contradicție cu „principiile comerțului global”, potrivit Reuters.

UPDATE 11:22 Rusia a început să își extindă pozițiile defensive de-a lungul graniței cu Ucraina și în adâncimea regiunii Belgorod, potrivit raportului zilnic al serviciilor de informații ale Ministerului britanic al Apărării. Marți, 6 decembrie, guvernatorul din Belgorod a anunțat crearea de „unități de autoapărare” în regiune.

Au existat rapoarte despre tranșee în Belgorod cel puțin din aprilie 2022, dar modelele care apar acum sunt probabil sisteme mai sofisticate, concepute pentru a respinge un atac mecanizat, potrivit raportului serviciilor de informații.

