LIVE TEXT Negocierile între Rusia și Ucraina sunt imposibile acum, spune secretarul de presă al Kremlinului. Război în Ucraina, ziua 279

UPDATE 16:50 Negocierile între Rusia și Ucraina sunt imposibile acum, a declarat secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie Interfax.

El a adăugat că discuțiile despre pace necesită „voință politică și disponibilitatea de a discuta acele cereri ale Rusiei care sunt bine cunoscute”.

Pe 23 noiembrie, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a declarat că rușii nu vor convinge autoritățile ucrainene să accepte negocieri în timp ce în Ucraina au loc zilnic bombardamente, scrie presa ucraineană.

UPDATE 14:23 Rușii au bombardat astăzi regiunea Sumî. Potrivit Comandamentului operațional „Nord” Nu s-au înregistrat victime în rândul personalului sau al echipamentului. Nu au fost raportate victime în rândul militarilor sau a populației civile. Pagube de infrastructură civilă de asemenea nu au fost raportate.

„Între orele 10:32 și 10:40 au fost raportate 9 lovituri, probabil de artilerie cu țeavă, în apropierea satului Manuhovka”, a notat Comandamentul operațional „Nord”.

UPDATE 14:00 Trupele ruse au lansat un atac asupra unui sector rezidențial din Liman, regiunea Donețk. O persoană a fost ucisă, alte trei au fost rănite, a anunțat adjunctul șefului biroului prezidențial, Kiril Timoșenko.

„Liman, regiunea Donețk. Ocupanții au lovit sectorul rezidențial cu Grad MLRS”, a declarat Timoșenko.

UPDATE 13:53 Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat că guvernul a alocat două milioane de euro pentru inițiativa umanitară „Grain from Ukraine”, relatează ANSA.

„Am semnat refinanțarea Fondului Bilateral de Urgență. Sprijin pentru Programul alimentar mondial. Două milioane de euro, care vor da un impuls inițiativei „Grain from Ukraine”. Un proiect important care ajută la transportul grâului ucrainean către cele mai sărace țări”, a declarat Tajani.

El a adăugat că, în ciuda greutăților războiului, Ucraina devine un erou major în ajutorarea a milioane de oameni care trăiesc în situații disperate.

UPDATE 13:28 Alerta de raid aerian, declanșată în majoritatea regiunilor din Ucraina, a fost anulată. În prezent, sirenele de raid aerian răsună în regiunea Lugansk.

UPDATE 12:41 O alertă de raid aerian a fost declanșată în majoritatea regiunilor din Ucraina.

UPDATE 12:12 Forțele ruse se pregătesc probabil să lanseze un nou val de atacuri cu rachete asupra Ucrainei în cursul săptămânii viitoare, dar astfel de pregătiri sunt menite să mențină ritmul recent al atacurilor în loc să îl intensifice din cauza constrângerilor continue asupra arsenalului de rachete al Rusiei, anunță analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

UPDATE 12:00 Pe 28 noiembrie, unități de rachete antiaeriene ale forțelor armate ale Ucrainei au distrus două avioane de atac rusești în estul Ucrainei. Despre asta au anunțat reprezentanții Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Armata ucraineană ar fi doborât un avion de atac Su-24 în direcția Lisichansk și un avion de atac Su-25 în direcția Bahmut.

UPDATE 11:10 Ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a cerut marți, 29 noiembrie, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO de la București, colegilor săi din Alianță să furnizeze tancuri Ucrainei.

„Mesajul meu pentru colegii miniștri de externe de la reuniunea NATO de astăzi este simplu: păstrați-vă calmul și dați tancuri”, a scris Landsbergis pe pagina de Twitter.

My message to fellow foreign ministers at today’s NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB