LIVE TEXT Marea Britanie impune sancțiuni împotriva vicepremierului rus Manturov și a altor persoane implicate în războiul dus de Rusia. 280 de zile de război în Ucraina

UPDATE 19:35 Marea Britanie a impus sancțiuni pentru alți 22 de ruși despre care spune că se află în spatele mobilizării suplimentare a trupelor în Ucraina.

Printre aceștia se numără vicepremierul rus Denis Manturov, care supraveghează industria de armament rusă și este responsabil pentru înarmarea soldaților, relatează The Guardian.

Arkady Gostev, directorul serviciului de penitenciare din Rusia, se află, de asemenea, pe listă, din cauza sprijinului său pentru recrutarea de deținuți de către Grupul Wagner.

În total, 10 guvernatori și șefi de regiuni au fost sancționați, inclusiv cei responsabili de Daghestan, Ingușetia și Kalmucia, de unde au fost chemați mai mulți recruți. Alți 29 de guvernatori regionali au fost deja sancționați în iulie pentru că au oferit sprijin financiar administrațiilor proxy rusești din Ucraina.

Printre alții se numără Ella Pamfilova și Andrey Burov, care au contribuit la organizarea de referendumuri în zonele ocupate din Ucraina, pe care Vladimir Putin le-a folosit ca temei pentru a anexa ilegal regiunile în septembrie.

Cei care fac obiectul sancțiunilor sunt supuși blocării activelor, interdicțiilor de călătorie și sancțiunilor privind transportul.

„Decizia regimului rus de a mobiliza parțial cetățenii ruși a fost o încercare disperată de a-i copleși pe curajoșii ucraineni care își apără teritoriul. A eșuat. Astăzi am sancționat persoanele care au impus această recrutare, trimițând mii de cetățeni ruși să lupte în războiul ilegal și detestabil al lui Putin. Regatul Unit va continua să folosească atât sancțiunile, cât și ajutorul militar pentru a sprijini Ucraina în apărarea independenței sale”, a declarat ministrul britanic de externe, James Cleverly.

Lista completă a celor sancționați de guvernul britanic poate fi consultată aici.

UPDATE 17:20 O explozie a avut loc miercuri, 30 noiembrie, la Ambasada Ucrainei din Madrid. Un angajat a fost rănit după ce a deschis o „scrisoare-capcană”. Potrivit Ministerului spaniol de Interne, persoana a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În context, autoritățile din Ucraina au sporit securitatea la ambasadele lor din străinătate. Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmytro Kuleba, a ordonat tuturor ambasadelor ucrainene din străinătate să își consolideze „urgent” securitatea

UPDATE 16:19 Șeful diplomației SUA, Antony Blinken, a declarat miercuri, la finalul întâlnirii de la București a miniștrilor de externe din cadrul NATO, că „Putin crede că dacă ridică destul de mult costurile, lumea va abandona Ucraina”. Secretarul Departamentului de Stat american spune însă că președintele rus se înșeală, iar mesajul „clar și răspicat” al aliaților în întâlnirea din Capitală a fost că „hotărârea noastră colectivă de a sprijini Ucraina va continua să fie de fier și în timpul iernii și atât timp cât este nevoie ca să câștige”, scrie presa din România.

„Recunosc contribuțiile pe care le-a adus România în ultimul an, dar și lui Jens Stoltenberg pentru conducerea decisivă a Alianței. Ucraina continuă să își îmbunătățească avântul pe câmpul de bătălie, în timp ce președintele Putin atacă populația civilă și a făcut ca milioane de oameni să trăiască în frig, fără lumină.Copiii, cei bătrâni și bolnavi sunt noile ținte ale lui Putin și le lovește puternic în mod barbar. Urmează o iarnă grea. Vrea să îi facă pe ucraineni să plece de acasă, să fie înfometați și să crească prețurile la energie, să dezbine NATO.

Președintele Putin crede că dacă ridică costurile destul de mult, lumea va abandona Ucraina, îi vom lăsa singuri. Strategia lui nu a funcționat și nu va funcționa, îi vom arăta în continuare că se înșeală. Asta am auzit tare și răspicat spunându-se aici la București din partea fiecărei țări. Știm că luând apărare Ucrainei, acceptăm costuri dificile, în special pentru aliații noștri europeni. Însă costul inacțiunii ar fi mult mai mare. Cedând în fața agresiunii ruse, acceptând încercările sale de a redesena cu forța granițele, de a distruge regulile care ne-au adus tuturor mai multă securitate. Aceasta ar avea repercusiuni nu doar în Europa, ci literalmente în jurul lumii. Mesajul ca urmare a întâlnirii noastre este acesta: Hotărârea noastră colectivă de a sprijini Ucraina va continua să fie de fier și în timpul iernii și atât timp cât este nevoie ca Ucraina să câștige”, a transmis Antony Blinken, miercuri, la București.

UPDATE 13:00 Rușii au bombardat în această dimineață spitalul din Bilopilie, regiunea Sumî. Un adolescent a fost ucis. Au fost avariate casele și mașinile din apropiere, a anunțat șeful adjunct al biroului președintelui Ucrainei Kiril Timoșenko.

UPDATE 11:30 Pierderile Ucrainei, potrivit Uniunii Europene, de la începutul invaziei armatei ruse, din februarie, se ridică la peste 100 de mii de militari și peste 20 000 de civili. Cifrele au fost anunțate miercuri, într-un mesaj video, de către șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, șefa Comisiei Europene susține că distrugerea pe care o provoacă Rusia în conflictul din Ucraina, conform cifrelor sale, se ridică deja la 600.000 de milioane de euro.

Președinta Comisiei Europene a propus miercuri crearea unei instanțe internaționale speciale, sub auspiciile Națiunilor Unite, cu scopul de a-l judeca pe președintele rus Vladimir Putin pentru crima de „agresiune”.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74