LIVE TEXT Rusia pare să fi folosit aproape toate dronele iraniene pe care le deținea – serviciile secrete britanice. Război în Ucraina, ziua 273

UPDATE 10:50 Rusia pare să fi folosit aproape toate dronele iraniene pe care le deținea și va încerca, probabil, să-și refacă stocurile, arată cel mai recent raport de informații al Ministerului britanic al Apărării.

„Rusia a conceput probabil o campanie de drone pentru a compensa o lipsă severă de rachete de croazieră. Dar această abordare a avut un succes limitat. Cele mai multe dintre dronele lansate au fost neutralizate”, au declarat serviciile secrete britanice.

Potrivit sursei citate, atacuri cu drone kamikaze iraniene nu au mai fost raportate public din jurul datei de 17 noiembrie 2022.

„Rusia și-a epuizat probabil aproape toate stocurile actuale, dar va încerca probabil să le refacă”, afirmă Ministerul Apărării, în condițiile în care Rusia poate cumpăra drone din străinătate mai repede decât poate produce singură noi rachete de croazieră.

