LIVE TEXT Zelenski spune că a primit semnale de la „partenerii occidentali” că Putin vrea negocieri directe cu Ucraina. Război în Ucraina, ziua 266

UPDATE 22:04 SUA au „încredere deplină” în ancheta poloneză privind racheta care a ucis două persoane în apropiere de granița țării cu Ucraina. „Partea responsabilă în ultimă instanță” pentru acest incident este Rusia pentru invazia sa în curs, a declarat, miercuri, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Național de Securitate al SUA, Adrienne Watson, scrie CNN.

„Avem încredere deplină în ancheta guvernului polonez cu privire la explozia din apropierea graniței lor cu Ucraina și îi felicităm pentru modul profesionist și deliberat în care o desfășoară. Nu am văzut nimic care să contrazică evaluarea preliminară a președintelui Duda, potrivit căreia această explozie a fost cel mai probabil rezultatul unei rachete de apărare antiaeriană ucraineană care, din nefericire, a aterizat în Polonia”, a declarat ea.

UPDATE 22:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a primit semnale de la „partenerii occidentali” că președintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea negocieri directe cu Ucraina, scrie novosti.dn.ua.

„Am primit semnale că Putin vrea negocieri directe. Am primit astfel de semnale. Am sugerat o discuție publică, pentru că Rusia duce un război public (…). Ieri, Burns (directorul CIA, Bill Burns, n.red.) a stat într-un adăpost antiatomic. Am discutat despre toate problemele importante pentru noi. El este de partea Ucrainei”, a declarat Zelenski reporterilor la Kiev, miercuri, 16 noiembrie.

UPDATE 19:53 Reprezentanții Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU) afirmă că au descoperit în Herson o altă „cameră de tortură” care ar fi fost folosită de forțele ruse în timpul ocupației.

„Rușii au ținut patrioții locali care au refuzat să coopereze cu inamicul în condiții inumane. Locuitorii din Herson au fost interogați și torturați cu brutalitate. În timpul inspecției camerei de tortură, ofițerii de aplicare a legii au găsit obiecte care indică în mod direct semne de tortură”, anunță SSU.

UPDATE 19:21 Oleksiy Danilov, secretar al Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, cere autorităților poloneze o examinare comună a dovezilor care au legătură cu explozia din Polonia. Potrivit lui, autoritățile ucrainene așteaptă detalii de la parteneri despre rapoartele precum că explozia din Polonia a fost cauzată probabil de o rachetă de apărare antiaeriană ucraineană.

„Ne pronunțăm pentru o examinare comună a incidentului. Suntem pregătiți să predăm dovezile pe care le avem despre urma rusească. Așteptăm informații de la partenerii noștri, pe baza cărora s-a ajuns la concluzia că este vorba de o rachetă de apărare aeriană ucraineană”, a declarat Oleksiy Danilov.

UPDATE 18:04 Rada Supremă a Ucrainei a prelungit legea marțială și mobilizarea generală cu încă 90 de zile – până pe 19 februarie 2023. Anunțul a fost făcut de un membru al fracțiunii „Golos” din Rada Supremă, Iaroslav Zheleznyak, scrie novosti.dn.ua.

Adoptarea proiectelor de lege nr. 8189 și nr. 8190 pentru aprobarea decretelor prezidențiale respective a fost susținută de 294 și 297 de deputați.

Acesta este cel de-al cincilea vot pentru legea marțială de la începutul războiului: 24 februarie, 15 martie, 21 aprilie, 15 august și 16 noiembrie.

UPDATE 16:50 Podul Antonivski, singura trecere rutieră din apropiere care face legătura între orașul Herson, situat în sudul Ucrainei, și malul estic al fluviului Nipru, controlat de Rusia, s-a prăbușit, a anunțat vineri postul public de televiziune ucrainean, citând locuitorii din zonă, relatează Reuters.

Suspilne a publicat o fotografie care arată secțiuni întregi ale podului lipsă. Următoarea trecere rutieră peste fluviul Nipru se află la peste 70 km de orașul Herson.

Drone footage of the destroyed Antonovsky bridge near Kherson pic.twitter.com/94HHgjNq7i — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 16, 2022

UPDATE 15:07 Sistemele de apărare antiaeriană NASAMS furnizate de SUA au avut o rată de succes de 100% în Ucraina în ceea ce privește interceptarea rachetelor rusești, a declarat miercuri secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, în timp ce NATO a declarat că un interceptor de apărare antiaeriană ucrainean eronat a fost probabil cauza unei explozii produse marți în Polonia, relatează Reuters.

Șeful Pentagonului, vorbind la începutul unei întâlniri virtuale de rutină a zeci de miniștri ai apărării pe tema invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat că Statele Unite vor colabora cu Polonia pentru a strânge mai multe informații despre explozie, dar nu a atribuit vina.

UPDATE 14:38 Germania a declarat miercuri că va oferi sprijin Poloniei pentru a ajuta la patrularea spațiului aerian polonez, având în vedere explozia rachetei de marți, relatează CNN.

„Ca reacție imediată la incidentul din Polonia, ne vom oferi să întărim poliția aeriană cu patrule aeriene de luptă deasupra spațiului său aerian cu Eurofighter germane”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Christian Thiels, în cadrul unei conferințe de presă.

„Misiunea ar putea începe chiar de mâine, dacă Polonia dorește”, a adăugat el.

„Avioanele nu trebuie să fie relocate în Polonia. Patrulele ar putea decola de la baze aeriene germane și s-ar putea întoarce aici după fiecare misiune”, a spus Thiels.

Ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht, intenționează să vorbească miercuri cu omologul său polonez pe această temă, a adăugat el.

UPDATE 13:43 Secretarul general al NATO a declarat miercuri că explozia din Polonia a fost cauzată probabil de o rachetă de apărare antiaeriană ucraineană, dar că Rusia este responsabilă în ultimă instanță pentru că a declanșat războiul.

„Ei sunt responsabili pentru războiul care a cauzat această situație”, a declarat Jens Stoltenberg într-o conferință de presă după o reuniune de urgență a ambasadorilor NATO. „Permiteți-mi să fiu bine înțeles, că nu este vina Ucrainei”.

Stoltenberg a declarat că incidentul a dovedit riscurile războiului din Ucraina, dar nu a schimbat evaluarea alianței militare privind amenințarea împotriva membrilor săi. El a adăugat că nu există niciun indiciu că Rusia pregătește acțiuni militare ofensive împotriva aliaților NATO.

Între timp, Polonia a semnalat că, în cele din urmă, ar putea să nu invoce articolul 4 al NATO, care prevede consultări între aliați în fața unei amenințări la adresa securității, deoarece explozia a fost probabil cauzată de o rachetă de apărare antiaeriană ucraineană și nu de Rusia.

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat că racheta care a căzut în țara sa și a ucis două persoane pare a fi un „accident nefericit”.

UPDATE 13:03 Racheta care a aterizat marți seară în satul Przewodow din Polonia nu este una trasă de soldații ruși, ci una ucraineană de apărare aeriană, le-ar fi spus Joe Biden aliaților, a dezvăluit un oficial din cadrul NATO pentru Reuters. Public, președinte american a spus miercuri dimineață că e „puțin probabil” ca racheta care a atins Polonia să fi fost trasă din Rusia.

Întrebat dacă este prea devreme pentru a spune dacă racheta a fost trasă din Rusia, Biden a spus: „Există informații preliminare care contestă acest lucru. Nu vreau să spun asta până când nu o investigăm complet, dar este puțin probabil în sensul traiectoriei că a fost tras din Rusia, dar vom vedea”.

UPDATE 12:30 Miercuri, 16 noiembrie, guvernul Suediei va oferi Ucrainei un pachet de ajutor pentru iarnă, care, în special, va include echipamente de apărare aeriană, vehicule de teren, echipamente de protecție, echipamente de iarnă și corturi.

Pachetul de ajutor pentru Ucraina este în valoare de 720 de milioane de coroane suedeze (60 de milioane de dolari), a declarat ministrul suedez al apărării, Paul Jonsson, la o conferință de presă, relatează Aftonbladet, potrivit Unian. Autoritățile suedeze plănuiesc să transfere sisteme antiaeriene în statul ucrainean.

UPDATE 11:55 Ministerul rus al Apărării vine, cu noi precizări în cazul rachetei care a căzut pe teritoriul Poloniei. Potrivit rușilor, pe 15 noiembrie au fost efectuate lovituri cu arme de înaltă precizie la cel puțin 35 km de granița dintre Ucraina și Polonia.

Rușii susțin că loviturile au fost efectuate doar asupra țintelor de pe teritoriul Ucrainei, iar fragmentele de rachete din fotografiile de la Przewodów a fost identificată de specialiștii ruși drept elemente ale rachetei dirijate antiaeriene S-300 a Forțelor Aeriene ucrainene.

UPDATE 11:15 Descoperirile preliminare sugerează că racheta care a lovit marți satul polonez Przewodow, lângă granița cu Ucraina, a fost lansată de ucraineni, ca parte a apărării antirachetă împotriva unei salve de rachete rusești, spun trei surse din administrația americană, citate de Associated Press.

AP notează că toate cele trei surse au cerut anonimatul. Agenția mai notează că aceste rapoarte contrazic informațiile anterioare din sursele sale, care marți seara au raportat că rachetele rusești au lovit teritoriul polonez. Trei oficiali americani au declarat că evaluările preliminare au sugerat că racheta a fost lansată de forțele ucrainene asupra unei rachete rusești. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului, deoarece nu erau autorizați să discute public problema.

În noaptea de marți spre miercuri, președintele Joe Biden, întrebat de jurnaliști dacă racheta care a căzut în Polonia a fost lansată din Rusia, a răspuns că „există informații preliminare care contrazic acest lucru”.

„Nu vreau să prejudec până când nu e totul stabilit pe deplin, dar este foarte puțin probabil, din punctul de vedere al traiectoriei, ca racheta să fi fost lansată din Rusia”, a spus președintele SUA.

Marți după-amiază, a avut loc o explozie la Przewodów, în districtul Hrubieszów, lângă granița cu Ucraina. Două persoane au murit. Seara târziu, Ministerul polonez al Afacerilor Externe a informat că acolo a aterizat o „rachetă de producție rusă”.

Autoritățile poloneze spun că proiectilul este „de producție rusă”, dar nu au stabilit cine l-a tras După miezul nopții, președintele Andrzej Duda a subliniat că „știm perfect că atacul rusesc cu rachetă a durat toată ziua, dar nu avem nicio dovadă clară despre cine a tras racheta”. El a adăugat că „cel mai probabil a fost o rachetă de fabricație rusă, dar totul este încă sub investigație”.

UPDATE 10:30 Majoritatea ucrainenilor au fost reconectați la rețeaua electrică, a anunțat miercuri dimineața, 16 noiembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a anunțat acest lucru într-un mesaj video.

„După loviturile cu rachete de ieri, dimineața am fost informat că majoritatea abonaților sunt conectați. Inginerii noștri energetici, oficialii guvernamentali, Serviciul de Stat de Urgență au lucrat toată noaptea în diferite regiuni”, a spus Zelensky.

UPDATE 10:02 Liderii Grupului celor 20 de țări (G20) au condamnat miercuri „în termenii cei mai fermi” agresiunea Rusiei în Ucraina și au cerut retragerea necondiționată a acesteia, într-o declarație adoptată la finalul summitului de două zile, relatează Reuters.

„Majoritatea membrilor au condamnat ferm războiul din Ucraina”, se arată în declarație, semnalând că Rusia, care este membră a G20, s-a opus formulării. Pozițiile adoptate de China și India, care s-au abținut de la o rezoluție similară a ONU în martie, nu au fost imediat clare.

Cu toate acestea, cel puțin trei diplomați au afirmat că declarația, care a recunoscut că „au existat alte opinii și evaluări diferite ale situației și sancțiunilor”, a fost adoptată în unanimitate.

„Utilizarea sau amenințarea cu utilizarea armelor nucleare este inadmisibilă”, se mai spune în declarație.

„Este esențial să se susțină dreptul internațional și sistemul multilateral care protejează pacea și stabilitatea. Acest lucru include apărarea tuturor scopurilor și principiilor consacrate în Carta Națiunilor Unite și aderarea la dreptul umanitar internațional”.

UPDATE 9:29 Pe 16 noiembrie, Ukrenergo va aplica un program de deconectare a energiei electrice în toată Ucraina.

„Astăzi, 16 noiembrie, în toată Ucraina se aplică programe orare de deconectare, precum și opriri suplimentare de urgență. Loviturile masive de rachete din 15 noiembrie au complicat și mai mult situația din sistemul energetic. Prin urmare, vă rugăm să tratați deconectările cu înțelegere”, se arat în mesajul companiei.

UPDATE 8:25 Rușii vor fi nevoiți să reducă atacurile cu rachete împotriva infrastructurii critice ucrainene. Analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) au declarat, într-un nou raport, că trupele ruse au lansat marți, 15 noiembrie, cea mai puternică serie de lovituri cu rachete asupra infrastructurii critice a Ucrainei de la începutul războiului.

Potrivit ISW, trupele ruse rămân fără sisteme de arme ghidate cu precizie și probabil că vor fi forțate să încetinească bombardarea infrastructurii critice ucrainene.

Experții au declarat că Kremlinul pregătea o lovitură masivă cu rachete înainte ca președintele ucrainean Volodimir Zelensky să prezinte o propunere de pace în 10 puncte la summitul G20 din 15 noiembrie.

Analiștii spun că Kremlinul a planificat în mod deliberat şi prealabil o lovitură masivă cu rachete împotriva Ucrainei în ajunul discursului lui Zelensky la summitul G20, având în vedere că o lovitură cu rachete pe mai multe direcții necesită o pregătire militară semnificativă.

ISW a sugerat că armata rusă a folosit o parte semnificativă a sistemelor sale de arme ghidate de precizie în timpul atacurilor coordonate cu rachete din 15 noiembrie.

UPDATE 8:10 Rușii au lovit regiunea Dnepropetrovsk din artileria grea și sistemele „Grad”. Președintele administrației militare a regiunii, Valentin Reznicenko, a anunțat că nu au fost înregistrate victime.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

LIVE TEXT: Ziua 0. Cronologia zilelor care au precedat războiul

LIVE TEXT: Prima zi de război, după ce Putin a atacat Ucraina. (joi, 24 februarie)

LIVE TEXT: Război în Ucraina. Ziua a doua a invaziei (vineri, 25 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a treia de război în Ucraina (sâmbătă, 26 februarie)

LIVE TEXT: A patra zi de război în Ucraina (duminică, 27 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a cincea de război în Ucraina (luni, 28 februarie)

LIVE TEXT: A șasea zi de război în Ucraina (marți, 1 martie)

LIVE TEXT/ A șaptea zi de război în Ucraina (miercuri, 2 martie)

LIVE TEXT/ A opta zi de război în Ucraina (joi, 3 martie)

LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina (vineri, 4 martie)

LIVE TEXT/ A zecea zi de război în Ucraina (sâmbătă, 5 martie)

LIVE TEXT/ A 11-a zi de război în Ucraina (duminică, 6 martie)

LIVE TEXT/ A 12-a zi de război în Ucraina (luni, 7 martie)

LIVE TEXT/ A 13-a zi de război în Ucraina (marți, 8 martie)

LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina (miercuri, 9 martie)

LIVE TEXT/ A 15-a zi de război în Ucraina (joi, 10 martie)

LIVE TEXT/ A 16-a zi de război în Ucraina (vineri, 11 martie)

LIVE TEXT/ A 17-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 12 martie)

LIVE TEXT/ A 18-a zi de război în Ucraina (duminică, 13 martie)

LIVE TEXT/ A 19-a zi de război în Ucraina (luni, 14 ianuarie)

LIVE TEXT/ A 20-a zi de război în Ucraina (marți, 15 martie)

LIVE TEXT/ A 21-a zi de război în Ucraina (miercuri, 16 martie)

LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina (joi, 17 martie)

LIVE TEXT/ A 23-a zi de război în Ucraina (vineri, 18 martie)

LIVE TEXT/ A 24-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 19 martie)

LIVE TEXT/ A 25-a zi de război în Ucraina (duminică, 20 martie)

LIVE TEXT/ A 26-a zi de război în Ucraina (luni, 21 martie)

LIVE TEXT/ A 27-a zi de război în Ucraina (marți, 22 martie)

LIVE TEXT/ A 28-a zi de război în Ucraina (miercuri, 23 martie)

LIVE TEXT/ A 29-a zi de război în Ucraina (joi, 24 martie)

LIVE TEXT/ A 30-a zi de război în Ucraina (vineri, 25 martie)

LIVE TEXT/ A 31-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 26 martie)

LIVE TEXT/ A 32-a zi de război în Ucraina (duminică, 27 martie)

LIVE TEXT/ A 33-a zi de război în Ucraina (luni, 28 martie)

LIVE TEXT/ A 34-a zi de război în Ucraina (marți, 29 martie)

LIVE TEXT/ A 35-a zi de război în Ucraina (miercuri, 30 martie)

LIVE TEXT/ A 36-a zi de război în Ucraina (joi, 31 martie)

LIVE TEXT/ A 37-a zi de război în Ucraina (vineri, 1 aprilie)

LIVE TEXT/ A 38-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 2 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 39 (duminică, 3 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Ziua 40 (luni, 4 aprilie)

LIVE TEXT/ A 41-a zi de război în Ucraina (marți, 5 aprilie)

LIVE TEXT/ A 42-a zi de război în Ucraina (miercuri, 6 aprilie)

LIVE TEXT/ A 43-a zi de război în Ucraina (joi, 7 aprilie)

LIVE TEXT/ A 44-a zi de război în Ucraina (vineri, 8 aprilie)

LIVE TEXT/ A 45-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 9 aprilie)

LIVE TEXT/ A 46-a zi de război în Ucraina (duminică, 10 aprilie)

LIVE TEXT/ A 47-a zi de război în Ucraina (luni, 11 aprilie)

LIVE TEXT/ A 48-a zi de război în Ucraina (marți, 12 aprilie)

LIVE TEXT/ A 49-a zi de război în Ucraina (miercuri, 13 aprilie)

LIVE TEXT/ A 50-a zi de război în Ucraina (joi, 14 aprilie)

LIVE TEXT/ A 51 zi de război în Ucraina (vineri, 15 aprilie)

LIVE TEXT/ A 52 zi de război în Ucraina (sâmbătă, 16 aprilie)

LIVE TEXT/ A 53-a zi de război în Ucraina (duminică, 17 aprilie)

LIVE TEXT/ A 54-a zi de război în Ucraina (luni, 18 aprilie)

LIVE TEXT/ A 55-a zi de război în Ucraina (marți, 19 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 56 (miercuri, 20 aprilie)

LIVE TEXT/ A 57-a zi de război în Ucraina (joi, 21 aprilie)

LIVE TEXT/ A 58-a zi de război în Ucraina (vineri, 22 aprilie)

LIVE TEXT/ A 59-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 23 aprilie)

LIVE TEXT/ A 60-a zi de război în Ucraina (duminică, 24 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 61 (luni, 25 aprilie)

LIVE TEXT/ A 62-a zi de război în Ucraina (marți, 26 aprilie)

LIVE TEXT/ A 63-a zi de război în Ucraina (miercuri, 27 aprilie)

LIVE TEXT/ A 64-a zi de război în Ucraina (joi, 28 aprilie)

LIVE TEXT/ A 65-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 aprilie)

LIVE TEXT/ A 66-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 30 aprilie)

LIVE TEXT/ 67 de zile de război în Ucraina (duminică, 1 mai)

LIVE TEXT/ A 68-a zi de război în Ucraina (luni, 2 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 69 (marți, 3 mai)

LIVE TEXT/ A 70-a zi de război în Ucraina (miercuri, 4 mai)

LIVE TEXT/ 71 de zile de război în Ucraina (joi, 5 mai)

LIVE TEXT/ 72 de zile de război în Ucraina (vineri, 6 mai)

LIVE TEXT/ 73 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 7 mai)

LIVE TEXT/ A 74-a zi de război în Ucraina (duminică, 8 mai)

LIVE TEXT/ A 75-a zi de război în Ucraina (luni, 9 mai)

LIVE TEXT/ A 76-a zi de război în Ucraina (marți, 10 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 77 (miercuri, 11 mai)

LIVE TEXT/ A 78-a zi de război în Ucraina (joi, 12 mai)

LIVE TEXT/ A 79-a zi de război în Ucraina (vineri, 13 mai)

LIVE TEXT/ A 80-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 14 mai)

LIVE TEXT/ 81 de zile de război în Ucraina (duminică, 15 mai)

LIVE TEXT/ A 82-a zi de război în Ucraina (luni, 16 mai)

LIVE TEXT/ A 83-a zi de război în Ucraina (marți, 17 mai)

LIVE TEXT/ A 84-a zi de război în Ucraina (miercuri, 18 mai)

LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina (joi, 19 mai)

LIVE TEXT/ A 86-a zi de război în Ucraina (vineri, 20 mai)

LIVE TEXT/ A 87-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 21 mai)

LIVE TEXT/ A 88-a zi de război în Ucraina (duminică, 22 mai)

LIVE TEXT/ A 89-a zi de război în Ucraina (luni, 23 mai)

LIVE TEXT/ 90 de zile de război în Ucraina (marți, 24 mai)

LIVE TEXT/ A 91-a zi de război în Ucraina (miercuri, 25 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 92 (joi, 26 mai)

LIVE TEXT/ A 93-a zi de război în Ucraina (vineri, 27 mai)

LIVE TEXT/ A 94-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 28 mai)

LIVE TEXT/ A 95-a zi de război în Ucraina (duminică, 29 mai)

LIVE TEXT/ A 96-a zi de război în Ucraina (luni, 30 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 97 (marți, 31 mai)

LIVE TEXT/ A 98-a zi de război în Ucraina(miercuri, 1 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 99 (joi, 2 iunie)

LIVE TEXT/ 100 de zile de război în Ucraina (vineri, 3 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 101 (sâmbătă, 4 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 102 (duminica, 5 iunie)

LIVE TEXT/ A 103-a zi de război în Ucraina (luni, 6 iunie)

LIVE TEXT/ A 105-a zi de război în Ucraina (miercuri, 8 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 106 (joi, 9 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 107 (vineri, 10 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 108 (sâmbătă, 11 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 109 (duminică, 12 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 110 (luni, 13 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 111 (marți, 14 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 112 (miercuri, 15 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 113 (joi, 16 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 115 (sâmbătă, 18 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 116 (duminică, 19 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 117 (luni, 20 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 118 (marți, 21 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 119 (miercuri, 22 iunie)

LIVE TEXT/ 120 de zile de război în Ucraina (joi, 23 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 121 (vineri, 24 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 124 (luni, 27 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 125 (marți, 28 iunie)

LIVE TEXT/ 126 de zile de război în Ucraina (miercuri, 29 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 127 (joi, 30 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 129 (sâmbătă, 2 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 130 (duminică, 3 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 131 (luni, 4 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 132 (marți, 5 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 133 (miercuri, 6 iulie)

LIVE TEXT/ 134 de zile de război în Ucraina (joi, 7 iulie)

LIVE TEXT/ 137 de zile de război în Ucraina (duminică, 10 iulie)

LIVE TEXT/ 138 de zile de război în Ucraina (luni, 11 iulie)

LIVE TEXT/ 139 de zile de război în Ucraina (marți, 12 iulie)

LIVE TEXT/ 140 de zile de război în Ucraina (miercuri, 13 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 141 (joi, 14 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 142 (vineri, 15 iulie)

LIVE TEXT/ 145 de zile de război în Ucraina (luni, 18 iulie)

LIVE TEXT/ 146 de zile de război în Ucraina (marți, 19 iulie)

LIVE TEXT/ 147 de zile de război în Ucraina (miercuri, 20 iulie)

LIVE TEXT/ 148 de zile de război în Ucraina (joi, 21 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 149 (vinei, 22 iulie)

LIVE TEXT/ 150 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 23 iulie)

LIVE TEXT/ 151 de zile de război în Ucraina (duminică, 24 iulie)

LIVE TEXT/ 152 de zile de război în Ucraina (luni, 25 iulie)

LIVE TEXT/ 153 de zile de război în Ucraina (marți, 26 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 154 (miercuri, 27 iulie)

LIVE TEXT/ 155 de zile de război în Ucraina (joi, 28 iulie)

LIVE TEXT/ A 156-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 iulie)

LIVE TEXT/ 157 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 30 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 158 (duminică, 31 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 159 (luni, 1 august)

LIVE TEXT/ 160 de zile de război în Ucraina (marți, 2 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 161 (miercuri, 3 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 162 (joi, 4 august)

LIVE TEXT/ A 163-a zi de război în Ucraina (vineri, 5 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 164 (sâmbătă, 6 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 165 (duminică, 7 august)

LIVE TEXT/ 166 de zile de război în Ucraina (luni, 8 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 167 (marți, 9 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 168 (miercuri, 10 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 169 (joi, 11 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 170 (vineri, 12 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 171 (sâmbătă, 13 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 172 (duminică, 14 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 173 (luni, 15 august)

LIVE TEXT/ A 174-a zi de război în Ucraina (marți, 16 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 175 (miercuri, 17 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 176 (joi, 18 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 177 (vineri, 19 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 178 (sâmbătă, 20 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 179 (duminică, 21 august)

LIVE TEXT/ 180 de zile de război în Ucraina (luni, 22 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 181 (marți, 23 august)

LIVE TEXT/ Jumătate de an de la începutul războiului Rusiei în Ucraina (miercuri, 24 august)

LIVE TEXT/ A 183-a zi de război în Ucraina (joi, 25 august)

LIVE TEXT/ A 184-a zi de război în Ucraina (vineri, 26 august)

LIVE TEXT/ A 185-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 27 august)

LIVE TEXT/ A 186-a zi de război în Ucraina (duminică, 28 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 187 (luni, 29 august)

LIVE TEXT/ A 188-a zi de război în Ucraina (marți, 30 august)

LIVE TEXT/ 189 de zile de război în Ucraina (miercuri, 31 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 190 (joi, 1 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 191 (vineri, 2 septembrie)

LIVE TEXT/ 192 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 3 septembrie)

LIVE TEXT/ Ziua 193 de război în Ucraina (duminică, 4 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 194 (luni, 5 septembrie)

LIVE TEXT/ 195 de zile de război în Ucraina (marți, 6 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 197 (joi, 8 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 198 (vineri, 9 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 199 (sâmbătă, 10 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 200 (duminică, 11 septembrie)

LIVE TEXT/ A 201-a zi de război în Ucraina (marți, 13 septembrie)

LIVE TEXT/ 203 zile de război în Ucraina (miercuri, 14 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 204-a zi (joi, 15 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 205-a zi (vineri, 16 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 206-a zi (sâmbătă, 17 septembrie)

LIVE TEXT/ A 207-zi a războiului din Ucraina (duminică, 18 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 208 (luni, 19 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 209 (marți, 20 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 210 (miercuri, 21 septembrie)

LIVE TEXT/ A 211-a zi a agresiunii ruse asupra Ucrainei (joi, 22 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 212 (vineri, 23 septembrie)

LIVE TEXT/ A 213-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 24 septembrie)

LIVE TEXT/ A 214-a zi de război în Ucraina (duminică, 25 septembrie)

LIVE TEXT/ A 215-a zi de război în Ucraina (luni, 26 septembrie)

LIVE TEXT/ 216 zile de război în Ucraina (marți, 27 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 217 (miercuri, 28 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 218 (joi, 29 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 219 (vineri, 30 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 220 (sâmbătă, 1 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 221 (duminică, 2 octombrie)

LIVE TEXT/ 222 de zile de război în Ucraina (luni, 3 octombrie)

LIVE TEXT/ A 223-a zi de război în Ucraina (marți, 4 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 224 (miercuri, 5 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 225-a zi (joi, 6 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 226 (vineri, 7 octombrie)

LIVE TEXT/ A 227-a zi de Război în Ucraina (sâmbătă, 8 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 228 (duminică, 9 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 229 (luni, 10 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 230 (marți, 11 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 231 (miercuri, 12 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 232 (joi, 13 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 233 (vineri, 14 octombrie)

LIVE TEXT/ A 234-a zi de Război în Ucraina (sâmbătă, 15 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 235 (duminică, 16 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 236 (luni, 17 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 237 (marți, 18 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 238 (miercuri, 19 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 239 (joi, 20 octombrie)

LIVE TEXT/ 240 de zile de război în Ucraina (vineri, 21 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 241 (sâmbătă, 22 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 243 (luni, 24 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 244 (marți, 25 octombrie)

LIVE TEXT/ 245 de zile de război în Ucraina (miercuri, 26 octombrie)

LIVE TEXT/ A 246-a zi de război în Ucraina (joi, 27 octombrie)

LIVE TEXT/ A 247-a zi de război în Ucraina (vineri, 28 octombrie)

LIVE TEXT/ A 248-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 29 octombrie)

LIVE TEXT/ A 249-a zi de război în Ucraina (duminică, 30 octombrie)

LIVE TEXT/ 250 de zile de război în Ucraina (luni, 31 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 251 (marți, 1 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 252 (miercuri, 2 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 253 (joi, 3 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 254 (vineri, 4 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 255 (sâmbătă, 5 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 256 (duminică, 6 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 257 (luni, 7 noiembrie)

LIVE TEXT/ 258 de zile de război în Ucraina (marți, 8 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 259 (miercuri, 9 noiembrie)

LIVE TEXT/ 260 de zile de război în Ucraina (joi, 10 noiembrie)

LIVE TEXT/ 261 de zile de război în Ucraina (vineri, 11 noiembrie)

LIVE TEXT/ 262 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 12 noiembrie)

LIVE TEXT/ 263 de zile de război în Ucraina (duminică, 13 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 264 (luni, 14 noiembrie)

