LIVE TEXT Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru aproape 100% din ucraineni, spune un oficial din domeniul energiei. Război în Ucraina, ziua 268

UPDATE 20:55 Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită aproape peste tot în Ucraina, după ce peste 10 milioane de gospodării au fost deconectate joi, potrivit lui Oleksandr Kharchenko, directorul Centrului de cercetare a industriei energetice.

„Poate că circa 300 de consumatori sunt încă deconectați, dar majoritatea sunt în apropierea liniei de front”, a declarat Kharchenko vineri reporterilor, în timp ce dădea informații actualizate despre lucrările de restaurare după atacurile cu rachete de joi asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Situația se îmbunătățește cu fiecare oră, a spus el, adăugând că speră că „vor putea avea cel puțin 10-12 zile de pauză pentru a putea restabili sustenabilitatea rețelei”.

Joi a avut loc o oprire la Centrala Nucleară Khmelnytskyi din vest și la o unitate de alimentare a Centralei Nucleare Rivne din nord-vest, cauzată de deteriorarea substațiilor și a liniilor electrice, a confirmat el.

„Unitățile de producție s-au oprit timp de câteva ore și a fost necesară utilizarea generatoarelor diesel. Cu toate acestea, situația este mult mai bună acum, accesul la rețea al majorității unităților energetice a fost restabilit și cred că în viitorul apropiat vom putea să le reluăm activitatea”, a declarat Jarchenko.

El a precizat că lipsa de electricitate afectează nu doar energia electrică, ci și rețelele de telefonie mobilă, pompele electrice folosite pentru alimentarea cu apă și tratarea deșeurilor. Mai multe orașe, inclusiv Kievul, au rămas fără apă timp de patru până la 10 ore.

UPDATE 18:50 Forțele militare rusești redistribuie unitățile separate ale trupelor lor din direcția Herson în regiunea Luhansk.

Potrivit rapoartelor, în cursul zilei de 18 noiembrie, rușii au lansat cinci raiduri cu rachete și au efectuat peste 10 atacuri cu MLRS în Ucraina.

Nu au existat schimbări semnificative pe direcțiile Volîn și Polissya. Belarus continuă să susțină agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 17:01 Aproape jumătate din sistemul energetic al Ucrainei a fost scos din funcțiune din cauza atacurilor cu rachete ale Rusiei asupra infrastructurii critice, a declarat vineri, 18 noiembrie, premierul Ucrainei Denis Șmîgal în cadrul unui briefing comun cu vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, la Kiev, transmite Ukrinform.

„Din păcate, Rusia continuă atacurile cu rachete asupra infrastructurii critice civile din Ucraina, luptând împotriva civililor și privându-i de lumină, apă, căldură și comunicații în timpul iernii. Numai în cursul zilei de 15 noiembrie, Rusia a lansat aproximativ 100 de rachete asupra orașelor ucrainene. Aproape jumătate din sistemul nostru energetic este defect”, a declarat Șmîgal.

El a adăugat că, în aceste condiții, Ucraina are nevoie de sprijin suplimentar din partea partenerilor europeni atât în sectorul energetic, de livrări de echipamente suplimentare, cât și de resurse financiare suplimentare pentru a cumpăra volume suplimentare de gaz și, de asemenea, pentru un sprijin mai mare pentru sectorul energetic.

UPDATE 16:02 UE se așteaptă ca reglementările sale să fie finalizate la timp pentru introducerea planului G7 de plafonare a prețului țițeiului rusesc din 5 decembrie, a declarat pentru Reuters șeful politicii energetice a UE.

UE va interzice importurile de țiței rusesc de la acea dată, iar produsele petroliere rusești de la 5 februarie, ceea ce va priva Rusia de venituri din petrol și îl va forța pe unul dintre cei mai mari producători și exportatori de petrol din lume să caute piețe alternative.

În plus, un plan al G7, menit să se adauge la embargoul UE, va permite transportorilor maritimi să ajute la exportul de petrol rusesc, dar numai la prețurile scăzute impuse. Această măsură va intra, de asemenea, în vigoare la 5 decembrie.

UPDATE 15:30 Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan despre ideea creării unui „hub de gaze” în Turcia în timpul unei convorbiri telefonice, a anunțat vineri, 18 noiembrie, serviciul de presă al Kremlinului.

Putin a propus pentru prima dată crearea unei baze de gaze în Turcia în octombrie, ca mijloc de redirecționare a livrărilor de la gazoductele Nord Stream, care au fost avariate, și de a le exporta pe piața europeană, o idee pe care Erdogan a susținut-o.

Kremlinul a declarat că cele două părți au discutat, de asemenea, despre prelungirea convenită a acordului privind cerealele din Marea Neagră, un acord pe care Turcia a ajutat să îl intermedieze pentru a asigura trecerea în siguranță a exporturilor de cereale din porturile ucrainene blocate.

„Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan au subliniat importanța unei implementări cuprinzătoare și complete a acestui acord „pachet””, a declarat Kremlinul.

UPDATE 14:15 Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a anunțat că „experții ucraineni lucrează deja la locul tragediei de la Przewodów, cauzată de teroarea cu rachete rusești contra Ucrainei.”

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.