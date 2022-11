LIVE TEXT Comandamentul Operațional „Sud” anunță că forțele ruse se regrupează în Herson și iau „măsuri pentru a se retrage parțial de pe malul estic al râului Nipru”. 260 de zile de război în Ucraina

UPDATE 19:48 Comandamentul Operațional „Sud” a anunțat că forțele ruse se regrupează în Herson și iau „măsuri pentru se retrage parțial de pe malul estic al râului Nipru”.

Potrivit autorităților ucrainene, trupele ruse au bombardat recent localitatea Zolota Balka.

UPDATE 18:30 Patru explozii puternice au avut loc astăzi în orașul Melitopol, regiunea Zaporojie. Despre asta a anunțat primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, scrie novosti.dn.ua.

„Patru explozii puternice au avut loc în oraș”, a precizat el.

UPDATE 16:52 Comandantul forței aerospațiale iraniene a Gardienilor Revoluției din Iran, Amir Ali Hajizadeh, a anunțat că țara sa a produs o rachetă balistică hipersonică, care reprezintă un mare salt de generație în acest domeniu, transmite agenția de presă Tasnim, preluată de Reuters.

Cu viteze de cel puțin cinci ori mai mari decât a sunetului, rachetele hipersonice au o traiectorie complexă, ceea ce îngreunează interceptarea lor. Nu există însă informații despre testarea unei astfel de arme în Iran, deși republica islamică şi-a dezvoltat industria de apărare chiar şi după sancțiunile şi embargourile internaționale.

Unii analiști militari occidentali consideră că regimul de la Teheran își exagerează uneori capacitățile în materie de armament, precizează Reuters.

Îngrijorarea provocată de rachetele balistice iraniene a contribuit la decizia din 2018 a Statelor Unite, conduse atunci de președintele Donald Trump, de a se retrage din pactul nuclear încheiat de puterile internaționale cu Iranul în 2015.

Săptămâna trecută, iranienii au anunțat că au testat primul lor vehicul în trei trepte pentru lansări spațiale, Ghaem 100, care ar putea amplasa sateliți de până la 80 de kg pe o orbită cu altitudinea de 500 de km.

UPDATE 15:45 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi că Rusia este supusă unei presiuni puternice în Ucraina, după ce Moscova a ordonat retragerea trupelor sale din orașul Herson din sudul țării, relatează Reuters.

„Ceea ce este clar este că Rusia este supusă unei presiuni puternice și dacă pleacă din Herson ar fi o altă victorie pentru Ucraina”, a declarat Stoltenberg reporterilor după discuțiile cu noua prim-ministră a Italiei Meloni.

Stoltenberg a declarat că NATO va urmări în zilele următoare dacă rușii se vor retrage într-adevăr de pe malul vestic al fluviului Nipru. El a adăugat că NATO va sprijini Ucraina „atât timp cât va fi nevoie”.

„Sprijinul fără precedent pe care aliații NATO, inclusiv Italia, l-au oferit, face diferența pe câmpul de luptă în fiecare zi și rămâne vital pentru progresul Ucrainei”, a declarat el reporterilor.

Meloni, care a preluat funcția luna trecută, a declarat că guvernul său rămâne angajat să apere „integritatea teritorială, suveranitatea și libertatea Ucrainei”.

UPDATE 15:05 Premierul Ucrainei Denis Șmîgal a cerut joi României să declare Rusia „stat sponsor al terorismului”, potrivit traducerii oficiale, de pe site-ul Guvernului de la București, a discursului susținut de Șmîgal la conferința comună de presă alături de premierul României Nicolae Ciucă, în cadrul evenimentului de redeschidere a punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus-Krasnoilsk.

De asemenea, premierul Denis Șmîgal a cerut României, în același discurs, „să sprijine inițiativa de a exclude Moscova din Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN)”. Premierul României nu a comentat această cerere în conferința de presă.

UPDATE 13:55 În ultimele 24 de ore, Ucraina a eliberat 1 localități din regiunea Herson, anunță pe Telegram comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valerii Zalujnîi. De asemenea, armata ucraineană a recucerit Snihurivka, un oraș din sudul regiunii Nikolaev care se află pe drumul principal spre orașul Herson, ocupat de Rusia, scrie Ukrainskaia Pravda.

„Astăzi, 10 noiembrie, așezarea Snihurivka a fost eliberată de către batalionul 131 de cercetași separați”, spune un soldat.

UPDATE 13:40 Premierul ucrainean Denys Șmîgal a cerut joi României să declare Rusia „stat sponsor al terorismului”, potrivit traducerii oficiale a discursului susținut de acesta la conferința comună de presă cu premierul României, Nicolae Ciucă, la punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus-Krasnoilsk, scrie G4Media.

O astfel de inițiativă din partea României ar presupune încetarea de facto a oricărei relații diplomatice, economice și politice cu Federația Rusă. Ucraina a cerut în mod repetat comunității internaționale să adopte o astfel de decizie la nivelul fiecărui state membru UE și NATO.

Președintele SUA, Joe Biden, a respins această cerere în septembrie. Cu toate acestea, mai mulți membri ai Congresului SUA au inițiat o astfel de cerere către Casa Alba.

Premierul Nicolae Ciucă nu a făcut nici un comentariu legat de această cerere în conferința de presă comună cu omologul său ucrainean.

De asemenea, premierul Denys Șmîgal a cerut României, în același discurs, „să sprijine inițiativa de a exclude Moscova din Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN)”. OCEMN este o organizație din care fac parte statele riverane Mării Negre și are o activitate relativ slabă. Cu toate acestea, OCEMN este unul dintre puținele formate internaționale în care mai există un dialog al țărilor occidentale cu Rusia.

UPDATE 12:12 Pe baza mărturiilor depuse de 88 de ucraineni, organizația pentru drepturile omului Amnesty International apreciază că Rusia a comis probabil crime împotriva umanității prin deportarea forțată a civililor din Ucraina. „Au fost despărțiți copii de familii (…) cu încălcarea dreptului umanitar internațional”, a comunicat joi, 10 noiembrie, Amnesty, potrivit Agerpres.

Aproape toți martorii contactați de organizație au ajuns ulterior în Ucraina sau în alte țări europene. Cei mai mulți erau originari din Mariupol, orașul din sud-estul Ucrainei distrus de ruși în proporție de 90%; alții proveneau din regiunile Harkov, Lugansk, Herson şi Zaporojie.

Ei au relatat despre transferul forțat al ucrainenilor în Rusia sau în zone din țara lor controlate de separatiștii pro-ruşi. În special cei din Mariupol au descris condițiile de constrângere – ei nu au avut de ales decât dacă să meargă în Rusia sau în teritoriile ocupate de ruși. Odată ajunși în Rusia, mai mulți dintre cei deportați au fost presați să ceară cetățenia rusă.

Agnes Callamard, secretara generală a Amnesty, a declarat într-un comunicat că „a despărți copii de familii şi a obliga oameni să își părăsească domiciliul pentru a merge la sute de kilometri distanță este o nouă dovadă a suferințelor grave pe care invazia rusă le-a provocat civililor ucraineni”.

Ea a mai afirmat că „tactica rusă deplorabilă de transfer forțat şi deportare constituie o crimă de război” şi că „Amnesty International apreciază că aceasta trebuie să facă obiectul unei anchete drept crimă împotriva umanității”.

Civilii intervievați de organizație au descris „procese de selecție abuzive” în aşa-numite lagăre de „filtrare”, proceduri care au fost urmate uneori de detenție arbitrară, rele tratamente sau chiar tortură.

Unul din cazuri este al unei femei despărțite de fiul ei de 11 ani; ea a fost apoi arestată şi şi-a mai văzut niciodată copilul, susține Amnesty.

În august, Amnesty International a provocat iritare la Kiev, acuzând forțele armate ucrainene că periclitează civilii prin instalarea de infrastructuri militare în zone locuite. În ciuda criticilor virulente din parte Ucrainei şi a multor analiști internaționali, organizația „şi-a menținut în întregime concluziile”.

UPDATE 11:35 Forțelor Armate ale Ucrainei au doborât două avioane de recunoaștere fără pilot ale Rusiei „Granat-3”, în regiunea Odesa.

Serghei Bratciuk, reprezentantul oficial al administrației militare din Odesa a declarat: „Două drone de recunoaștere de tip Granat-3 au fost doborâte deasupra Mării Negre în regiunea Odesa”.

UPDATE 11:16 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că președintele rus Vladimir Putin nu va merge la summitul G20 din Indonezia, potrivit Interfax.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky a declarat anterior că Ucraina nu va lua parte la summitul G20 din Indonezia, care va avea loc pe 15 și 16 noiembrie, dacă Vladimir Putin va fi prezent acolo.

UPDATE 10:33 Franța intenționează să transfere încă șase obuziere Caesar în Ucraina. Asistența militară ar trebui să ajungă în următoarele săptămâni, a anunțat ministrul francez al Apărării, Sebastian Licarnu, la emisiunea LCI, scrie Ukrinform.

Acestea sunt arme pe care președintele Emmanuel Macron a promis că le va trimite în Ucraina ca parte a asistenței militare. „Le vom livra în săptămânile următoare. Acum am livrat alte tipuri de artilerie din generația anterioară – obuziere TRF1”, a spus Lecornu.

UPDATE 9:29 Autoritățile ucrainene susțin că Rusia a pierdut 78.690 de soldați în războiul pornit împotriva Ucrainei. Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în ultimele 24 de ore, Rusia ar fi pierdut 3 tancuri, 16 blindate, 3 sisteme de artilerie și altele.

UPDATE 8:50 Ministerul britanic al Apărării despre anunțata retragere rusă din Herson: Capacitatea Rusiei de a-și susține forțele de pe malul vestic al fluviului Nipru a fost pusă sub presiune de atacurile ucrainene asupra rutelor de aprovizionare ale Rusiei.

„În retragere, forțele rusești au distrus mai multe poduri și probabil au pus mine pentru a încetini și întârzia înaintarea forțelor ucrainene.

Pierderea malului vestic al Hersonului va împiedica probabil Rusia să își atingă aspirația strategică de a avea o punte terestră prin care să ajungă la Odesa.

Având puncte de trecere limitate, forțele rusești vor fi vulnerabile în traversarea Niprului. Este probabil ca retragerea să aibă loc pe parcursul mai multor zile, cu poziții defensive și focuri de artilerie care să acopere forțele în retragere”, anunță Ministerul britanic al Apărării.

