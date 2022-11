LIVE TEXT Atac cu rachete asupra infrastructurii civile din localitățile eliberate ale regiunii Herson: Sunt morți și răniți, anunță autoritățile ucrainene. 258 de zile de război în Ucraina

UPDATE 12:40 Rușii au atacat cu rachete regiunea Herson. Au fost atacate linii electrice, case particulare, centrale solare, instituții de învățământ, există răniți și morți, a anunțat poliția din regiunea Herson.

„Armata rusă continuă să lanseze lovituri cu rachete asupra infrastructurii civile din regiunea Herson, în special asupra liniilor electrice, instituțiilor de învățământ și preșcolare”, se arată în raport.

Autoritățile ucrainene susțin că rușii au tras în localitățile recent eliberate și aproape de zona de luptă din regiunea Berislav.

UPDATE 11:20 O înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată în premieră că lansatorul antitanc american BGM-71 TOW a ajuns pe frontul din Ucraina.

#Ukraine: After a long wait and bunch of videos from training ranges abroad now we finally can confirm that legendary American BGM-71 TOW ATGMs have reached Ukraine!



Here we can see a Ukrainian M41A7 TOW HMMWV-mounted Improved Target Acquisition System deployed in the South. pic.twitter.com/bu1LOVkNTK