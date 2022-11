LIVETEXT Moscova a „pierdut în Ucraina un număr de peste două ori mai mare de avioane decât în războiul sovietic-afgan” – Ministerul britanic al Apărării. Război în Ucraina, ziua 257

UPDATE 12:30 Pierderile de avioane ale Rusiei sunt susceptibile de a „depăși în mod semnificativ capacitatea de a fabrica noi structuri de aeronave”, a declarat Ministerul britanic al Apărării în cea mai recentă actualizare a informațiilor privind situația de pe frontul din Ucraina.

Acesta a adăugat: „Timpul necesar pentru formarea de piloți competenți reduce și mai mult capacitatea Rusiei de a regenera capacitatea de luptă aeriană”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 November 2022



