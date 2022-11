LIVE TEXT Ministrul ucrainean al Apărării sugerează că rușii s-ar putea retrage din anumite părți ale regiunii Herson, într-un „gest de bunăvoință”. Război în Ucraina, ziua 254

UPDATE 16:50 Ministrul ucrainean al Apărării, Aleksei Reznikov, a sugerat că forțele rusești s-ar putea retrage din anumite părți ale regiunii Herson.

În cadrul unei conferințe de presă la Kiev, Reznikov a declarat: „cunoaștem cu toții obiceiul rușilor de a arăta gesturi de bunăvoință” – o referire la retragerea rușilor din nordul Kievului și din Insula Șerpilor, ambele fiind descrise de Rusia ca fiind „gesturi de bunăvoință”.

„Cred că sunt potențial pregătiți pentru un astfel de gest de bunăvoință. Dar ei vor trebui să piardă o parte din potențialul lor din cauza acțiunilor forțelor armate ucrainene”, a spus el.

UPDATE 15:45 Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că Rusia a mobilizat 318.000 de persoane în forțele sale armate, a anunțat vineri agenția de presă afiliată Kremlinului RIA Novosti.

„Avem deja 318 mii (mobilizați n. red.). De ce 318 mii? Pentru că vin voluntarii. Numărul voluntarilor nu scade”, a spus Putin.

Putin a anunțat la 21 septembrie o „mobilizare parțială”, pe fondul unei serii de eșecuri militare în Ucraina. Ministrul Apărării, Serghei Șoigu, a declarat că, în urma acestei mișcări, 300 000 de rezerviști vor fi înrolați pentru serviciu.

UPDATE 14:59 Liderul chinez Xi Jinping a formulat vineri cea mai directă critică la adresa războiului purtat de Vladimir Putin în Ucraina, avertizându-l pe președintele rus să nu recurgă la arme nucleare și cerându-i cancelarului german Olaf Scholz, aflat în vizită, să facă presiuni pentru negocieri de pace, potrivit Politico, care citează agenția oficială chineză Xinhua.

„Comunitatea internațională ar trebui să se opună împreună utilizării sau amenințărilor cu utilizarea armelor nucleare”, potrivit unei declarații preluate de Xinhua, agenția de presă de stat a Chinei. Lumea ar trebui, de asemenea, „să pledeze pentru ca armele nucleare să nu poată fi folosite, pentru ca un război nuclear să nu poată fi purtat, pentru a preveni o criză nucleară” în Europa sau Asia, a adăugat Xi.

Avertismentul lui Xi vine la puțin peste o lună după ce Putin a amenințat Ucraina cu un atac nuclear, un semnal că forțele ucrainene au zguduit Kremlinul prin progresele pe câmpul de luptă.

UPDATE 12:55 Aproape o jumătate de milion de locuințe din Kiev sunt fără electricitate vineri, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii civile care au provocat pene de curent în întreaga Ucraină, potrivit primarului capitalei, Vitali Kliciko.

Ucraina se confruntă cu un asalt rusesc de amploare asupra infrastructurii critice și a surselor de energie de la începutul lunii octombrie.

Numai în această săptămână, atacurile asupra infrastructurii din regiunile Kiev, Cerkask, Kirovograd, Harkov și Zaporojie au lăsat milioane de oameni fără electricitate și apă în mod intermitent. Aproximativ 4,5 milioane de consumatori ucraineni se confruntau cu întreruperi de energie electrică joi seara, potrivit președintelui Volodimir Zelensky.

UPDATE 12:32 Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri că a convenit cu omologul său rus Vladimir Putin că cerealele trimise în cadrul acordului de export din Marea Neagră ar trebui să ajungă gratuit în țările africane sărace, relatează Reuters.

Erdogan a făcut acest comentariu într-un discurs la Istanbul, după ce Moscova și-a reluat miercuri participarea la acordul privind cerealele negociat de ONU.

UPDATE 11:13 Grupul celor șapte națiuni bogate (G7) și Australia au convenit să stabilească un preț fix atunci când vor finaliza un plafon de preț pentru petrolul rusesc la sfârșitul acestei luni, în loc să adopte o rată variabilă, au declarat joi surse pentru Reuters.

Oficialii americani și țările G7 au purtat negocieri intense în ultimele săptămâni cu privire la planul fără precedent de plafonare a prețului la transporturile de petrol pe mare, programat să intre în vigoare la 5 decembrie – pentru a se asigura că sancțiunile UE și SUA, menite să limiteze capacitatea Moscovei de a-și finanța invazia Ucrainei, nu vor sugruma piața mondială a petrolului.

„Coaliția a fost de acord ca plafonul de preț să fie un preț fix care va fi revizuit în mod regulat, mai degrabă decât un discount față de un indice”, a declarat o sursă din cadrul coaliției, care nu a fost autorizată să vorbească public. „Acest lucru va crește stabilitatea pieței și va simplifica respectarea pentru a minimiza povara asupra participanților pe piață.”

Prețul inițial în sine nu a fost stabilit, dar ar trebui să fie stabilit în următoarele săptămâni, au declarat mai multe surse. Partenerii coaliției au fost de acord să revizuiască periodic prețul fix și să îl revizuiască dacă este necesar, a mai spus sursa, fără a dezvălui alte detalii.

Un plafon de preț stabil le-ar putea permite asigurătorilor să reînnoiască cu mai multă încredere contractele și să inițieze altele noi fără teama că prețul ar putea fi ajustat de țările care cumpără petrol rusesc, ceea ce i-ar fi putut expune pe asigurători la sancțiuni.

UPDATE 10:02 Din cauza moralului scăzut și a reticenței de a lupta, forțele rusești au început să desfășoare unități care amenință să-și împuște proprii soldați care se retrag, potrivit Ministerului britanic al Apărării.

Un raport al serviciilor de informații publicat în această dimineață a descris aceste unități rusești ca fiind „trupe de barieră” sau „unități de blocaj” folosite pentru a constrânge ofensivele. În raport se arată că:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 November 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/CWHuZrKery



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bYLF2ONZOR