LIVE TEXT Ministerul de Externe de la Moscova: Centrala nucleară din Zaporojie va funcționa sub supravegherea agențiilor ruse de profil. Război în Ucraina, ziua 224

Țările membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri, 5 octombrie, la un acord politic pentru a pune în aplicare al optulea pachet de sancțiuni comunitare împotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, de această dată ca răspuns la anexarea ilegală a patru teritorii ucrainene.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

UPDATE 12:45 Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat miercuri, 5 octombrie, că centrala nucleară din Zaporojie va funcționa sub supravegherea agențiilor ruse de profil, după ce președintele rus Vladimir Putin a anexat ilegal regiunea Zaporojie la sfârșitul săptămânii trecute, informează agenția rusă RIA Novosti.

Agenția de presă rusă, TASS, a informat că Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), va întreprinde o vizită la Moscova în zilele următoare, pentru a discuta despre situația de la centrală.

Rusia a anexat ilegal o parte a regiunii Zaporojie şi alte trei regiuni ucrainene, după ce pe teritoriul acestora au fost organizate așa-zise „referendumuri”, voturi denunțate de Kiev şi de guvernele occidentale drept ilegale.

UPDATE 12:12 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a publicat imagini din orașul ucrainean Liman, eliberat de sub ocupație rusească.

„Ambasadorii au ajuns la un acord politic cu privire la noile sancțiuni împotriva Rusiei: un răspuns contondent al UE la anexarea ilegală de teritorii ucrainene de către (președintele rus Vladimir n. red.) Putin”, a anunțat președinția cehă prin rotație a Consiliului UE, într-un mesaj postat pe Twitter.

