LIVE TEXT Parlamentul Estoniei declară regimul rus drept „terorist”, iar Rusia – stat sponsor al terorismului. Ucraina a primit asistență macro-financiară de două miliarde de euro din partea UE. 237 de zile de război în Ucraina

A 237-a zi de război în Ucraina a început cu explozii în Krivoy Rog, regiunea Donețk. Noaptea trecută rușii au bombardat și Nikolaevul. Șeful administrației militare a regiunii, Vitali Kim, susține că a fost lovită o clădire cu două etaje. Cadavrul unui bărbat a fost găsit sub dărâmături, operațiunile de căutare continuă. Trupele ruse au bombardat noaptea trecută raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk. Au fost avariate câteva întreprinderi agricole și liniile electrice. În satul Vîșetarasovka, aproape 1 000 de familii au rămas fără electricitate. Forțele Comandamentului aerian „Vostok” au distrus o dronă kamikaze „Shahed-136”, anunță autoritățile din Dnepropetrovsk. Canada a impus noi sancțiuni împotriva rușilor care susțin „invazia nejustificate a Rusiei și tentativa de anexare a teritoriului ucrainean”.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, în primele ore ale zilei de 24 februarie, începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

UPDATE 14:45 Pe 18 octombrie, Parlamentul Estoniei (Riigikogu) a adoptat o declarație prin care condamnă anexarea ilegală a teritoriului ucrainean și declară regimul rus drept terorist, potrivit unui comunicat de pe site-ul Parlamentului Estoniei.

Într-o declarație, Riigikogu condamnă ferm acțiunile militare ale Rusiei împotriva Ucrainei și anexarea ilegală a teritoriului ocupat în timpul agresiunii. Parlamentul asigură că Estonia nu va recunoaște niciodată încălcarea integrității teritoriale a Ucrainei, ca urmare a agresiunii și a referendumurilor false.

De asemenea, Riigikogu susține anchetele demarate de Curtea Internațională de Justiție și de Curtea Penală Internațională pentru investigarea crimele comise pe teritoriul Ucrainei și consideră necesară judecarea autorilor crimei de agresiune într-un tribunal internațional special.

„Sprijinind apelul Parlamentului Ucrainei către statele și organizațiile internaționale, Riigikogu declară regimul rus terorist, iar Federația Rusă stat sponsor al terorismului, ale cărui acțiuni trebuie respinse în comun. Riigikogu solicită comunității internaționale să adoptă declarații similare”, a declarat Parlamentul eston într-un comunicat.

Șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Yermak , a mulțumit Estoniei pentru această decizia și a menționat că „regimul rus trebuie recunoscut ca terorist în întreaga lume civilizată”.

UPDATE 13:47 Ucraina a primit marți, 19 octombrie, primele două miliarde de euro din asistența macro-financiară de 5 miliarde de euro din partea UE. Fondurile vor contribui la susținerea economiei Ucrainei, a anunțat premierul ucrainean, Denis Șmîgal.

Ukraine today received the first €2 billion under the €5 billion exceptional macro-financial assistance of 🇪🇺. The funds will help support the 🇺🇦 economy. Grateful to @vonderleyen and @VDombrovskis for standing with us. We will win and rebuild 🇺🇦 together.