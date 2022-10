LIVE TEXT Ministrul Apărării din Ucraina: „Rusia a folosit mai mult de două treimi din stocul său de rachete de înaltă precizie”. Război în Ucraina, ziua 233

În dimineața zilei de 14 octombrie, rușii au lovit regiunea Zaporojie cu trei rachete S-300. Autoritățile locale menționează că au fost avariate mai multe clădiri, întreprindere, victime nu au fost înregistrate. Noaptea, rușii au atacat și regiunea Dnepropetrovsk. Un bărbat a fost rănit.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, în primele ore ale zilei de 24 februarie, începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

Pe 10 octombrie, forțele ruse au reluat atacurile masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Autoritățile ucrainene au raportat explozii puternice în Kiev, Zaporojie, Dnipro, Hmelnîțkîi, Jîtomîr, Ternopil, Lvov, Harkov, Odesa, Ivano-Frankivsk, Poltava, Nikolaev, Vinnița și Sumî.

UPDATE 16:53 Rusia a folosit mai mult de două treimi din stocul său de rachete de înaltă precizie de la începutul războiului din Ucraina. Despre asta a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Oleksiy Reznikov.

Potrivit oficialului ucrainean, Rusia a folosit, până acum, 1.844 de rachete.

UPDATE 14:22 Cel puțin patru explozii au avut loc în Harkov, anunță primarul orașului, Igor Terejov, scrie novosti.dn.ua.

Șeful administrației militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi.

UPDATE 12:40 Spania a furnizat Ucrainei patru sisteme de apărare antiaeriană Hawk. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul ucrainean al Apărării, Oleksiy Reznikov.

De asemenea, el a precizat că Spania „a răspuns rapid” la cererea Ucrainei.

Anterior, reprezentanții Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei au declarat că opt drone Shahed-136 au fost distruse astăzi, 14 octombrie, în sudul și estul țării.

UPDATE 11:22 Numărul victimelor atacului de ieri asupra orașului Nikolaev a crescut la șapte oameni, anunță șeful administrației militare din regiunea Nikolaev, Vitali Kim. Căutările continuă.

Copilul de 11 ani, scos de sub dărâmăturile clădirii a murit peste ore după ce a fost salvat.

UPDATE 9:50 Sistemele de artilerie PzH2000, care au fost reparate în Lituania, revin în Ucraina. despre atsa anunță ministrul Apărării al Lituaniei, Arvodas Anusauskas. Acesta a postat pe Twitter fotografia cu sistemele reparate și le-a urat ucrainenilor mult succes.

PzH2000 repaired in Lithuania 🇱🇹 are being returned to the battlefield in Ukraine 🇺🇦. Good luck! pic.twitter.com/GYmHG0O6HG