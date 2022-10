LIVE TEXT Germania va livra Ucrainei sisteme de rachete cu lansare multiplă Mars II (MLRS) și obuziere PzH 2000. Război în Ucraina, ziua 231

Sunt 231 de zile de război în Ucraina. Trupele ruse au bombardat noaptea trecută raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk. Autoritățile locale susțin că raionul Nikopol a fost atacat din sistemele „Grad” și artilerie grea. A fost grav rănită o fetiță de șase ani. Rușii au tras aproximativ șapte rachete S-300 asupra regiunii Zaporojie: nu au fost înregistrate victime. SUA a livrat Ucrainei patru lansatoare multiple de rachete HIMARS, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, în primele ore ale zilei de 24 februarie, începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

În noaptea de duminică spre luni, 9 octombrie – 10 octombrie, forțele ruse au reluat atacurile masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Autoritățile ucrainene au raportat explozii puternice în Kiev, Zaporojie, Dnipro, Hmelnîțkîi, Jîtomîr, Ternopil, Lvov, Harkov, Odesa, Ivano-Frankivsk, Poltava, Nikolaev, Vinnița și Sumî.

UPDATE 16:45 Germania va livra Ucrainei, în următoarele săptămâni, un nou lot de armament: sisteme de rachete cu lansare multiplă Mars II (MLRS) și obuziere PzH 2000, anunță Ministerul Apărării din Germania.

Meeting of Ramstein-Format at a special time: 🇷🇺 missile attacks & partial mobilisation, sham referenda, 🇺🇦 counter-offensive. We coordinate our ongoing support. In the next few weeks, more #PzH2000 and #MARSII will be handed over to #Ukraine . pic.twitter.com/uW7B5GEiKA

Germania a confirmat, de asemenea, informația revistei Spiegel că cel mai recent sistem german de apărare antiaeriană IRIS-T a fost deja livrat Ucrainei.

UPDATE 15:10 Furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei este „prioritară” pentru statele membre ale NATO, întrucât ucrainenii au „o nevoie urgentă” de aceste sisteme pentru a face față bombardamentelor ruse, a afirmat miercuri secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, transmite Reuters.

„Unii aliați au livrat astfel de sisteme de apărare, dar ucrainenii au nevoie de mai mult. Ei au nevoie de diferite tipuri de apărare aeriană – cu rază scurtă, cu rază lungă, sisteme contra rachetelor balistice, rachete de croazieră, drone. Diferite sisteme pentru diferite sarcini”, a explicat Stoltenberg înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării din țările membre ale NATO, la Bruxelles.

Germania a furnizat un sistem Iris-Ts, iar Statele Unite sistemul defensiv NASAMS.

UPDATE 13:33 Trupele ruse au lovit din nou regiunea Dnipropetrovsk, a declarat șeful regiunii, Valentin Reznicenko. Potrivit acestuia, pentru a treia zi consecutiv rușii lansează asupra infrastructurii energetice.

UPDATE 12:56 În această dimineață, rușii au bombardat o piață din Avdeevka, regiunea Donețk. Potrivit informațiilor preliminare, 7 persoane au fost ucise și 8 au fost rănite, anunță șeful adjunct al Biroului Președintelui Ucrainei, Kirill Timoșenko.

UPDATE 11:40 Încă două sisteme de apărare aeriană NASAMS vor fi trimise în Ucraina în viitorul apropiat, a anunțat John Kirby, membru al Consiliului de Securitate Națională al SUA potrivit Unian.

UPDATE 11:20 Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat încă cinci localități din regiunea Herson, anunță Comandamentul Operațional „Sud”, scrie Unian.

Este vorba despre localitățile Novovasilievka, Novogrigorievka, Noua Kamenka, Trifonovka, Ciornoie.

UPDATE 11:04 Linia electrică recent restabilită care alimentează centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, ocupată de Rusia, a fost din nou tăiată, ceea ce a forțat centrala să apeleze la generatoare diesel de urgență, a declarat miercuri Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Aromică, un organism de supraveghere al ONU.

„Echipa noastră de la centrala nucleară Zaporojie m-a informat în această dimineață că centrala și-a pierdut toată energia externă pentru a 2-a oară în cinci zile”, a declarat Grossi pe Twitter, reînnoind apelul său la crearea unei zone de protecție în jurul centralei pentru a preveni bombardamentele în apropierea instalației.

