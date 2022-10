LIVE TEXT Estonia a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. FMI oferă Ucrainei finanțare de urgență în valoare de 1,3 miliarde de dolari. Război în Ucraina, ziua 232

Este a 232-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Marți dimineață, rușii au bombardat o piață din Avdiivka, regiunea Donețk. Potrivit informațiilor preliminare, 7 persoane au fost ucise și 8 au fost rănite. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat că se întoarce în capitala ucraineană Kiev, după ce s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, unde cei doi au discutat probleme legate de „securitatea nucleară”.

În noaptea de duminică spre luni, 9 octombrie – 10 octombrie, forțele ruse au reluat atacurile masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Autoritățile ucrainene au raportat explozii puternice în Kiev, Zaporojie, Dnipro, Hmelnîțkîi, Jîtomîr, Ternopil, Lvov, Harkov, Odesa, Ivano-Frankivsk, Poltava, Nikolaev, Vinnița și Sumî.

UPDATE 12:55 Estonia a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Prim-ministrul estonian Kaja Kallas a declarat că ajutorul militar „va fi livrat rapid” Ucrainei.

„Trimitem echipament de iarnă, echipamente și muniție în Ucraina. Le vom livra rapid. Trebuie cu toții să ne grăbim pentru ca ucrainenii să-și poată elibera teritoriile. Aceasta este calea către pace”, a scri prim-ministra pe Twitter.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.



We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.



Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine