LIVE TEXT Douăsprezece persoane au decedat în urma atacului de joi asupra regiunii Zaporojie. 226 de zile de război în Ucraina

Utilizarea de către Rusia a dronelor de fabricație iraniană nu produce efecte asimetrice așa cum a făcut-o utilizarea de către Ucraina a sistemelor HIMARS furnizate de SUA și este puțin probabil să afecteze semnificativ cursul războiului, susțin reprezentanții Institutului pentru Studiul Războiului. Adjunctul șefului Departamentului Operațional Principal al Statului Major General ucrainean, generalul de brigadă Oleksiy Hromov, a declarat la 6 octombrie că forțele ruse au folosit împotriva Ucrainei în total 86 de drone iraniene Shahed-136, dintre care 60% au fost deja distruse de forțele ucrainene.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

UPDATE 16:40 În urma bombardamentelor de joi, 6 octombrie, din Zaporojie, 12 persoane au fost ucise și alte 12 au fost spitalizate, inclusiv doi copii. Acest lucru este raportat de Administrația Militară Regională Zaporojie cu referire la datele de la Departamentul de Comunicații al Poliției Regionale.

„Ieri, poliția a înregistrat 9 lovituri inamice pe teritoriul orașului. Iar noaptea trecută, ocupanții au mai dat două lovituri cu drone kamikaze. Locuințele, civilii și infrastructura critică din centrul orașului au fost sub tir”, se arată în comunicat.

Pe lângă centrul regional, așezările din districtul Polohiv au fost, de asemenea, sub tirul trupelor rusești. Bombardamente cu lansatoare multiple de rachete și artilerie au fost înregistrate în Orikhove, Huliaipol și în satele din apropiere.

„Noaptea trecută, invadatorii ruși au folosit pentru prima dată vehicule aeriene fără pilot împotriva populației civile din Zaporojie – două obiecte de infrastructură civilă au fost distruse. Potrivit informațiilor preliminare, acestea erau UAV-uri Shahed-136”, se mai arată în raportul Poliției.

UPDATE 14:55 Laureații Premiului Nobel pentru Pace 2022 sunt activistul pentru drepturile omului din Belarus Ales Beliatskyi, organizația rusă pentru drepturile omului „Memorial” și organizația ucraineană pentru drepturile omului „Center for Civil Liberties”.

„Laureații #NobelPeacePrize reprezintă societatea civilă din țările lor. Ei promovează de ani de zile dreptul de a critica guvernul și de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor. Au depus eforturi remarcabile pentru a documenta crimele de război, abuzurile drepturilor omului și abuzurile de putere. Împreună, ei demonstrează importanța societății civile pentru pace și democrație”, se arată în mesaj.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties.