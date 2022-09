LIVE TEXT Șefii companiilor energetice avertizează că problema gazelor ar putea dura până cel puțin în 2025: suspendarea livrărilor rusești de gaze către Europa va duce la epuizarea mai rapidă a rezervelor. Război în Ucraina, ziua 196

Sunt 196 de zile de război în Ucraina. Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) susține că soldații Ucrainei au reușit să preia controlul asupra satului Verbovka din regiunea Harkov. Ucraina nu a comentat aceste informații. În ultimele 24 de ore, Rusia a lansat peste șapte rachete și 25 de lovituri aeriene asupra Ucrainei, susține Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 20:40 Suspendarea livrărilor rusești de gaze naturale către Europa va duce la epuizarea mai rapidă a rezervelor pe măsură ce temperaturile scad în următoarele luni și va complica și mai mult procesul de pregătire pentru următoarele sezoane de încălzire, scrie Bloomberg .

Potrivit șefilor companiilor energetice, din moment ce nu există o soluție rapidă la problemă, tensiunea va continua cel puțin până în 2025.

UPDATE 17:57 Ucraina ia în considerare închiderea centralei nucleare de la Zaporojie din cauza deteriorării situației de securitate, a declarat Oleh Korikov, inspectorul șef de stat pentru securitatea nucleară și radiologică din Ucraina.

„Dacă apar condiții care necesită închiderea centralei, centrala și unitatea de putere nr. 6 vor fi oprite”, a declarat miercuri Korikov.

„Deteriorarea continuă a situației, lipsa prelungită a alimentării cu energie electrică de la o sursă externă de electricitate ne va forța să desfășurăm generatoare diesel de rezervă, și este extrem de dificil de completat aprovizionarea cu motorină în timpul războiului”, a adăugat el.

Korikov a declarat că menținerea în funcțiune a generatoarelor diesel nu ar fi sustenabilă.

Într-un interviu acordat luna trecută, directorul general al Energoatom, Petro Kotin, a explicat de ce generatoarele diesel nu reprezintă o alternativă sustenabilă. Generatoarele diesel sunt de rezervă pentru a răci combustibilul și a menține lucrurile operaționale, dar există avertismente în ceea ce privește utilizarea lor pentru o perioadă nedeterminată și este o situație „periculoasă”, a explicat el.

UPDATE 16:14 Rusia nu a „pierdut nimic” în „operațiunea sa militară specială” din Ucraina, a afirmat miercuri președintele rus Vladimir Putin în discursul său de deschidere a sesiunii plenare a Forumului Economic Estic de la Vladivostok, transmite CNN.

„Nu am pierdut nimic și nu vom pierde nimic. Principalul nostru câștig este consolidarea suveranității noastre. Nu am început nimic, în ceea ce privește acțiunile militare, ci doar încercăm să le finalizăm”, a declarat Putin.

Pe baza unor informații retrogradate, SUA consideră că Rusia se confruntă cu o lipsă „severă” de personal militar în Ucraina și caută noi modalități de a-și consolida nivelul de trupe, au declarat săptămâna trecută doi oficiali americani pentru CNN.

Într-o declarație făcută luni, secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace, a afirmat că în prezent se estimează că „peste 25.000 de soldați ruși și-au pierdut viața” de la începutul războiului.

La sfârșitul lunii august, președintele Putin a ordonat armatei ruse să crească numărul de trupe din Ucraina cu 137.000, deși rămâne neclar cum intenționează Ministerul Apărării să atingă acest obiectiv.

UPDATE 14:29 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeană să acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face față consecințelor războiului.

„Astăzi, Comisia propune o asistență macro-financiară suplimentară de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anunțat ea pe Twitter.

Acest ajutor, sub formă de împrumuturi, trebuie aprobat de cele 27 state membre, care au prevăzut să-l ia în discuție la reuniunea de vineri a miniștrilor lor de finanțe, la Praga. Ajutorul ar fi a doua tranșă dintr-un pachet maxim de 9 miliarde de euro pentru 2022 propus la data de 18 mai.

