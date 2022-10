LIVE TEXT Forțele armate ucrainene au eliberat 29 de așezări în regiunea Herson în ultima săptămână. Război în Ucraina, a 225-a zi

Volodimir Zelenski a anunțat că mai multe așezări din sudul Ucrainei au fost eliberate pe fondul unei contraofensive ucrainene în regiunea Herson. Localitățile Novovoskrensenske, Novohryhorivka și Petropavlivka au fost recucerite, a declarat el în discursul său zilnic, sugerând că forțele ucrainene fac progrese în partea de sud a țării.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

UPDATE 17:05 De la începutul lunii octombrie, armata ucraineană a eliberat de sub ocupație 29 de așezări din regiunea Herson. Între timp, armata rusă încearcă să contraatace, susține Oleksiy Gromov.

„Pe direcția Herson, inamicul încearcă să contraatace în detrimentul rezervelor pentru a restrânge înaintarea trupelor noastre și a restabili poziția pierdută. De la 1 octombrie, 29 de așezări au fost luate sub control ”, a spus Gromov.

UPDATE 16:30 Federația Rusă a efectuat joi lovituri aeriene de la patru aeronave Tu-22 M3 pe teritoriul Ucrainei din spațiul aerian al Belarusului.

Potrivit corespondentului UNIAN, șeful adjunct al Departamentului Operațional Principal al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul de brigadă Oleksiy Gromov, a spus acest lucru în timpul unui briefing de presă.

„În această dimineață, patru aeronave Tu-22 M3 ale aviației strategice a țării agresoare au lansat un atac aerian pe teritoriul Ucrainei din spațiul aerian al Belarusului. Utilizarea anterioară a aviației din această direcție a fost pe 28 august”, a spus Gromov.

UPDATE 14:24 Șeful organismului de supraveghere nucleară al Națiunilor Unite va sosi joi la Kiev pentru a discuta despre crearea unei zone de protecție în jurul centralei nucleare din Zaporojie, după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat instalația ca fiind un bun federal.

Rafael Mariano Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), va purta „discuții care vizează convenirea și implementarea unei zone de protecție a siguranței și securității nucleare în jurul centralei ZNPP (Zaporojie Nuclear Power Plant) cât mai curând posibil”, potrivit unui comunicat de presă al AIEA. Grossi va vizita, de asemenea, Rusia, adaugă acesta.

„Nevoia unei zone de protecție a securității și siguranței nucleare (NSSPZ) în jurul centralei nucleare de la Zaporojie este acum mai urgentă ca niciodată”, a scris el miercuri pe Twitter.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai