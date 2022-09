LIVE TEXT Rusia folosește „referendumuri false” pentru a intensifica războiul, afirmă secretarul general al NATO. Război în Ucraina, ziua 212

Pe 23 septembrie, în autoproclamatele republici Donețk și Lugansk, precum și în teritoriile ocupate ale regiunilor Zaporojie și Herson, încep „referendumurile” privind aderarea la Rusia. Într-o adresare video către locuitorii Donbasului, așa-numitul lider al regiunii Donețk, Denis Pușilin, a declarat că prin acest „referendum” oamenii din Donețk și Lugansk se „întorc acasă”, iar președintele Dumei de Stat din Rusia, Viaceslav Volodin a declarat că, dacă locuitorii din autoproclamatele republici Donețk și Lugansk și din „teritoriile eliberate ale Ucrainei” decid să devină parte a Rusiei, atunci Kremlinul îi va „sprijini”.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Vineri, 23 septembrie:

UPDATE 19:43 Lumea ar trebui să se pregătească pentru scenariul în care Rusia folosește referendumuri „false” în Ucraina pentru a pretinde că teritoriul rusesc este atacat cu armament NATO, afirmă secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg.

„Exact pentru asta trebuie să fim pregătiți, pentru că Rusia va folosi aceste voturi false pentru a intensifica și mai mult războiul din Ucraina”, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru CNN, în timp ce oficialii ucraineni susțin că cetățenii din regiunile parțial ocupate sunt constrânși să voteze la referendumuri privind aderarea la Rusia.

„Dar aceste voturi nu au nicio legitimitate și, bineînțeles, nu schimbă nimic”, a spus el.

„Răspunsul NATO este de a intensifica sprijinul. Cel mai bun mod de a pune capăt acestui război este de a-i întări în continuare pe ucraineni pe câmpul de luptă, astfel încât aceștia să poată la un moment dat să se așeze la masă și să ajungă la o soluție care este acceptabilă pentru Ucraina și care păstrează Ucraina ca națiune independentă și suverană în Europa”, a adăugat el.

„Susțin mesajul președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, potrivit căruia, oamenii nu ar trebui să ia parte la aceste referendumuri”, a declarat Stoltenberg.

UPDATE 18:17 Trupele ruse au lansat un atac cu drone kamikaze asupra portului Odesa, anunță Comandamentul Operațional „Sud”.

„Două drone au distrus o clădire administrativă din zona portului. Un civil a fost ucis. O dronă Shahid-136 a fost doborâtă pe mare de către sistemul de apărare antiaeriană”, a informat Comandamentul Operațional „Sud”.

UPDATE 18:10 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat că Ucraina pierde în fiecare zi aproximativ 50 de militari în războiul cu Rusia, scrie novosti.dn.ua.

„Avem estimări zilnice ale victimelor, dar aceste cifre nu sunt exacte, pentru că nu se știe câți soldați și civili au rămas pe teritoriu”, a declarat Zelensky.

Zelensky susține că pierderile militarilor ucraineni sunt de cinci ori mai mici decât cele ale Rusiei.

UPDATE 16:59 În mai multe orașe din Rusia au loc proteste în susținerea „referendumurilor” organizate de Kremlin în teritoriile ocupate ale regiunilor din sudul și estul Ucrainei. La aceste referendumuri sunt aduși bugetari, studenți și activiști ai partidelor politice.

UPDATE 15:50 Armata ucraineană a eliberat satul Iațkovka din regiunea Donețk și a reușit să restabilească pozițiile pierdute anterior la sud de Bahmut. Despre acest lucru a anunțat adjunctul șefului Direcției Operaționale Principale al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexei Gromov.

„În cursul operațiunilor de asalt, unitățile Forțelor de Apărare (ale Ucrainei n. red.) au stabilit controlul asupra localității Iațkovka”, a spus Gromov. Potrivit acestuia, situația din estul Ucrainei este dificilă, dar este sub control.

UPDATE 14:47 Prima zi de „votare” în cadrul „referendumurilor” anunțate de ruși în teritoriile ocupate din sudul și estul Ucrainei.

UPDATE 13:22 ONU a vorbit până în prezent de presupuse crime de război în Ucraina, dar anchetatori ai organizației au confirmat vineri că astfel de atrocități chiar au fost comise în această țară după invazia rusă în februarie, relatează France Presse, citată de Agerpres.

Comisia de anchetă a ONU cu privire la Ucraina a fost lansată în martie de Consiliul Naţiunilor Unite pentru drepturile omului (UNHRC) pentru a ancheta cazurile de încălcare a drepturilor omului de către trupele ruse.

Consiliul a aprobat în luna mai o noua rezoluţie prin care cerea Comisiei să investigheze în mod specific încălcările grave ale drepturilor omului comise de trupele ruse în regiunile Kiev, Cernigov, Harkov şi Sumî.

În cursul investigaţiilor în cele patru regiuni, comisia a vizitat 27 de oraşe şi sate şi a interogat peste 150 de victime şi martori, a explicat preşedintele acesteia, Erik Mose, în primul raport prezentat verbal în faţa Consiliului.

„Pe baza dovezilor strânse de Comisie, aceasta a ajuns la concluzia că au fost comise crime de război în Ucraina”, a declarat Erik Mose, enumerând bombardamentele rusești asupra unor zone civile, numeroase execuții, tortură și rele tratamente, precum și violență sexuală.

„Am fost frapați de numărul mare de execuții în regiunile pe care le-am vizitat. Comisia investighează în prezent astfel de decese în 16 orașe și așezări. Am primit acuzații credibile privind numeroase alte cazuri de execuții, pe care în prezent le documentăm”, a declarat șeful comisiei respective.

Corpurile descoperite au drept caracteristici comune semne vizibile de execuţii, cum ar fi mâinile legate la spate, plăgi prin împuşcare în cap sau gâturi tăiate.

De asemenea, Mose a denunţat bombardamentele ruseşti asupra unor zone civile în Ucraina.

Martori, a indicat el, au furnizat mărturii concordante despre rele tratamente şi tortură, săvârşite în timpul detenţiei lor ilegale.

Unele dintre victime au declarat că, după o primă reţinere de către forţele ruse în Ucraina, au fost transferate în Rusia şi deţinute timp de săptămâni în şir în închisori.

„Interlocutorii au descris bătăi, șocuri electrice și nuditate forțată, precum și alte tipuri de încălcări în aceste locuri de detenție”, a subliniat Mose, care atrage atenția că, după transferul în detenție în Rusia, unele victime au dispărut.

Anchetatorilor ONU le-au fost raportate de asemenea cazuri de violenţă sexuală. În unele dintre acestea, rudele au fost forţate să asiste în timpul comiterii lor.

În cazurile cercetate de comisie, vârsta victimelor violenţelor sexuale sau pe criterii de gen a variat între patru şi 82 de ani.

Comisia Națiunilor Unite a documentat de asemenea cazuri în care copii au fost violași, torturați și închiși ilegal. „Copii au fost uciși și răniți în atacuri fără discernământ cu arme explozive”, a spus Mose.

El a menționat pe scurt că echipa sa s-a ocupat și de două cazuri de maltratare a unor soldați ruși de către forțele ucrainene. „Chiar dacă sunt puține la număr, aceste cazuri continuă să facă obiectul atenției noastre”, a spus el.

UPDATE 12:05 Președintele Republicii Belarus, Alexander Lukașenko, spune că în țara sa nu va fi anunțată nicio mobilizare.

„Această mobilizare este în Rusia. (…) Nu va fi nicio mobilizare. Aceasta este o minciună”, a spus Lukașenko, citat de canalul de Telegram Pool of the First.

Pe 21 septembrie, Consiliul de Securitate al Belarusului a declarat că nu este nevoie de mobilizare, deoarece trupele sunt gata să riposteze cu „personalul din timpul păcii”.

UPDATE 11:45 Ministerul rus al Apărării a anunțat categoriile de cetățeni care nu vor fi supuși mobilizării:

— Angajații organizațiilor care activează în domeniul tehnologiei Informaționale.

— Angajații din domeniul telecomunicațiilor.

— Angajații din domeniul mass-media.

— Angajații care activează în sistemului național de plăți și a infrastructurii pieței financiare.

UPDATE 10:37 A început „votarea” în teritoriile ocupate ale Ucrainei. Oamenii declară, pentru presa rusă, că sunt pentru unirea cu Rusia.

UPDATE 10:10 Noaptea trecută, rușii au bombardat regiunea Zaporojie. Mia multe case, și mașini au fost avariate, anunță Alexandr Staruh, șeful amdinistrației militare a regiunii Zaporojie.

Trei persoane au fost rănite, acestea sunt internate cu răni ușoare.

UPDATE 9:55 Președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, i-a îndemnat pe ruşi „să protesteze” împotriva mobilizării anunțate de Kremlin sau „să se predea” forțelor ucrainene.

„În acest război în șase luni, au fost uciși 55.000 de soldați ruși (…) Vreți mai mulți? Nu? Deci, protestați! Luptați! Fugiți! sau predați-vă. Acestea sunt opțiunile voastre pentru a supraviețui”, a spus Volodimir Zelensky în rusă în tradiționalul său mesaj video de joi seara, 22 septembrie.

UPDATE 9:40 Trupele ruse au bombardat puternic raionul Kupiansk din regiunea Harkov. Potrivit șefului administrației regionale de stat din Harkov, Oleg Sinegubov, în urma atacului au fost înregistrate mai multe victime, inclusiv în rândul copiilor.

„Potrivit Centrului de Asistență Medicală de Urgență, 3 persoane au fost rănite în orașul Kupiansk, inclusiv 2 copii – un băiat și o fată.

În raionul Kupiansk, 4 persoane au fost rănite. Din păcate, un bărbat de 51 de ani a murit în regiunea Harkov.

2 persoane – o femeie de 67 de ani și un bărbat de 52 de ani, au fost grav răniți în urma unei explozii a unei mine din cartierul Ciuguevsk. Ambii sunt internați cu răni”, a anunțat Oleg Sinegubov pe Telegram.

UPDATE 9:01 Rușii continuă atacul masiv asupra regiunii Dnepropetrovsk. Au fost lovite orașele Nikopol și Marganeț din sistemele „Grad”, anunță șeful administrației militare a regiunii, Valentin Reznicenko.

„În Marganeț, două persoane au murit – un bărbat și o femeie. Potrivit informațiilor preliminare, încă nouă au fost rănite. Trei dintre au fost salvate din dărâmături”, a scris Reznicenko în dimineața zilei de 23 septembrie.

Obuzele rusești au avariat opt case, una a fost distrusă. Din cauza atacului rusesc, 2 200 de familii au rămas fără curent electric.

În Nikopol, zece case au fost avariate, mai anunță Reznicenko.

UPDATE 8:40 Șeful autoproclamatei republici populare Lugansk, Leonid Pasecinik, a anunțat oficial despre începerea „referendumului” de aderare la Rusia.

„Îndemn toată lumea să spună „DA!” pentru viitor, pentru victorie, pentru Rusia. Sunt mândru de republică, sunt mândru de poporul nostru și mergem la referendum! Cu siguranță voi face un apel către președintele Rusiei, Vladimir Vladimirovici Putin, să decidă cât mai curând posibil cu privire la intrarea RPL în Federația Rusă, în urma rezultatelor referendumului”, a declarat Pasecinik.

UPDATE 7:59 Pe 23 septembrie, în autoproclamatele republici Donețk și Lugansk, precum și în teritoriile ocupate ale regiunilor Zaporojie și Herson, vor începe „referendumurile” privind aderarea la Rusia.

Vineri dimineața, pe 23 septembrie, într-o adresare video către locuitorii Donbasului, așa-numitul lider al regiunii Donețk, Denis Pușilin, a declarat că prin acest „referendum” oamenii din Donețk și Lugansk se „întorc acasă”, acesta fiind „principalul motiv al bătăliilor”.

„Ne întoarcem acasă, acesta este principalul motiv al bătăliilor noastre”, a spus el.

În acest sens, președintele Dumei de Stat din Rusia, Viaceslav Volodin a declarat că, dacă locuitorii din autoproclamatele republici Donețk și Lugansk și din „teritoriile eliberate ale Ucrainei” decid să devină parte a Rusiei, atunci Kremlinul îi va „sprijini”.

„Locuitorii din Republicile Populare Donețk și Lugansk, regiunile Zaporojie și Herson au dreptul la autodeterminare, care este indicat în Convenția ONU.

Dragii noștri compatrioți, alegeți liber. Nu vă fie frică de nimic. Luați decizia de a deveni parte a Federației Ruse – vă vom sprijini”, a scris Volodin pe Telegram.

„Secții de votare” vor fi deschise și în estul Rusiei, acolo unde au fost deportați majoritatea ucrainenilor care au ales să plece în Rusia după 24 februarie. „Votarea” privind aderarea teritoriilor ocupate ale Ucrainei la Rusia are loc în Kamceatka, Ciukotka, Habarovsk și în regiunea Autonomă Evreiască, potrivit TASS.

UPDATE 7:45 ISW: Kremlinul ar putea să mobilizeze un anumit număr de rezerviști, dar aceștia se vor dovedi a fi soldați răi

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susține că autoritățile ruse au început să acționeze nepoliticos, împingând bărbați în armată și neînțelegând respectarea criteriilor enunțate. Folosind astfel de metode, poți recruta numărul dorit de recruți, dar cu prețul creșterii nemulțumirii în societate.

„Chiar dacă autoritățile ruse ar acționa mai blând, mobilizarea ar fi totuși nepopulară. Acum se dau citații chiar și protestatarilor împotriva mobilizării; moralul unor astfel de soldați va fi dezastruos de scăzut.

Apropo, este imposibil de verificat cât de mulți intenționează de fapt să mobilizeze Kremlinul. Șoigu a vorbit despre 300 de mii, dar cifra unui milion de oameni a fost scursă presei de opoziție”, se arată în raportul ISW.

UPDATE 7:30 Trupele ruse au lovit cu rachete orașul Torețk din regiunea Donețk. Procuratura Generală a Ucrainei anunță că în urma acestui atac, două persoane au fost ucise și șase au fost rănite.

„Obuzele au lovit o casă cu două etaje, un magazin, case private și o mașină. În urma bombardamentelor, doi civili au fost uciși – o femeie și un bărbat. Șase localnici au fost răniți, inclusiv o fetiță de 15 ani”, se spune în raport.

Astfel, conform Procuraturii Regionale din Donețk, în cadrul procedurii penale se efectuează o anchetă preliminară privind încălcarea legilor și obiceiurilor războiului.

Imagini care pot afecta emoțional.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

