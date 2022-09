VIDEO Confirmat oficial: orașul Balakliya a fost eliberat complet, iar Kupyansk pe jumătate. „Urmează Izium și multe alte localități”

Generalul ucrainean Oleksandr Syrskyi, comandant al Forțelor Terestre ale Ucrainei, a confirmat în după-amiaza zilei de sâmbătă, 10 septembrie, eliberarea completă a orașului Balakliya de sub ocupația armatei ruse.

„Astăzi încheiem eliberarea orașului Balakliya, primul oraș mare eliberat în timpul ofensivei noastre și sunt sigur că nu va fi ultimul. Urmează orașul Kupyansk, care e pe jumătate preluat de trupele noastre, Izium și multe altele”, a declarat generalul Oleksandr Syrskyi.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw