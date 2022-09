„S-a decis regruparea forțelor ruse în direcția Donețk”. Ministerul rus al Apărării reacționează după ce ucrainenii au preluat controlul câtorva orașe-cheie din regiunea Harkiv, ocupate până acum de ruși

În timp ce Armata Ucrainei comunică despre succesul contraofensivei declanșate în estul țării, în regiunea Harkiv, obținând controlul mai multor orașe aflate până acum sub ocupația rușilor, Ministerul Apărării de la Moscova transmite că trupele ruse staționate la Balakliya și Izium au părăsit deliberat orașele, fiind regrupate și redistribuite în direcția Donețk.

„Pentru a atinge obiectivele declarate ale operațiunii militare speciale pentru eliberarea Donbassului, s-a decis regruparea forțelor ruse staționate lângă Balakliya și Izium pentru a spori eforturile în direcția Donețk”, susține Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării.

Potrivit lui Konașenkov, în acest scop, în ultimele trei zile a avut loc o operațiune de reorganizare și redistribuire a grupului Izium-Balakliya în așa-numita Republica Populară Donețk.

Totodată, Konașenkov a comunicat că „un puternic atac cu implicarea forțelor aeriene, rachete și trupe de artilerie a fost efectuat împotriva inamicului pentru a preveni rănirea trupelor ruse”. Ministerul rus al Apărării a mai comunicat că în ultimele trei zile, a eliminat peste 2 mii de luptători ucraineni și străini, dar și peste 100 de unități blindate și de artilerie.

De cealaltă parte, ucrainenii susțin că rușii s-au retras în grabă pentru a evita încercuirea și că au lăsat în urmă numeroase unități de tehnică de luptă și muniții.

În după-amiaza zilei de sâmbătă, 10 septembrie, generalul ucrainean Oleksandr Syrskyi, comandant al Forțelor Terestre ale Ucrainei, a confirmat eliberarea completă a orașului Balakliya de sub ocupația armatei ruse și a declarat că un alt oraș-cheie, Kupyansk, este „pe jumătate eliberat”. Potrivit generalului ucrainean, orașul Izium, cel mai important centru de comandă al rușilor pe Frontul de Est, va fi următorul oraș eliberat de către Armata Ucraineană.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw