LIVE TEXT Comisia Europeană propune un nou ajutor financiar de 5 miliarde de euro pentru Ucraina – Ursula von der Leyen. Război în Ucraina, ziua 196

Sunt 196 de zile de război în Ucraina. Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) susține că soldații Ucrainei au reușit să preia controlul asupra satului Verbovka din regiunea Harkov. Ucraina nu a comentat aceste informații. În ultimele 24 de ore, Rusia a lansat peste șapte rachete și 25 de lovituri aeriene asupra Ucrainei, susține Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 14:29 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeană să acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face față consecințelor războiului.

„Astăzi, Comisia propune o asistență macro-financiară suplimentară de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anunțat ea pe Twitter.

Acest ajutor, sub formă de împrumuturi, trebuie aprobat de cele 27 state membre, care au prevăzut să-l ia în discuție la reuniunea de vineri a miniștrilor lor de finanțe, la Praga. Ajutorul ar fi a doua tranșă dintr-un pachet maxim de 9 miliarde de euro pentru 2022 propus la data de 18 mai.

