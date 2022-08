Patru nave cu cereale din Ucraina au părăsit duminică dimineața, 7 august, porturile din Odesa și Cernomorsk, în baza acordului de reluare a exporturilor de cereale la Marea Neagră. Potrivit Ministerului turc al Apărării, două nave se îndreaptă spre Turcia, una către China și una către Italia. Suedia va contribui la pregătirea soldaților ucraineni: va trimite 120 de instructori în Marea Britanie.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:50 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky cere sancțiuni împotriva industriei nucleare rusești ca răspuns la bombardarea centralei nucleare din Zaporojie.

În timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Consiliului European, Charles Michel, Zelensky a cerut să fie impuse sancțiuni industriei nucleare rusești și combustibilului nuclear.

„Teroarea nucleară rusă necesită un răspuns mai puternic din partea comunității internaționale – sancțiuni împotriva industriei nucleare ruse și a combustibilului nuclear”, a scris președintele Ucrainei pe Twitter.

Rusia, la rândul ei, a declarat anterior că unitățile ucrainene au tras asupra centralei nucleare. De la începutul războiului, centrala de la Zaporojie se află sun controlul rușilor.

Talked with @eucopresident Charles Michel, told about the situation on the battlefield, in particular at the Zaporizhzhia NPP. Russian nuclear terror requires a stronger response from the international community – sanctions on the Russian nuclear industry and nuclear fuel. (1/2)