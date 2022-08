Sunt 164 de zile de când Rusia distruge satele și orașele din Ucraina și omoară populația civilă. Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, rușii au bombardat șapte localități în direcția Bahmut. De asemenea, rușii s-au concentrat pe direcția Avdeevka. Încă o noapte neliniștită a fost în regiunea Dnepropetrovsk. După miezul nopții, armata rusă a atacat raioanele Nikopol și Krivoy Rog, anunță șeful administrației militare din regiune, Valentin Reznicenko. În Nikopol au fost răniți trei oameni.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 14:22 Procuratura Generală a Ucrainei anunță că de la începutul războiului, 361 de copii au murit și peste 702 au fost răniți.

Autoritățile ucrainene susțin că numărul real al victimelor poate fi și mai mare, dar deocamdată acesta nu poate fi stabilit din cauza lipsei accesului în zonele cu lupte grele și cele ocupate.

De asemenea, bombele rusești au lovit 2 211 instituții de învățământ din Ucraina: 230 au fost complet distruse, susțin autoritățile ucrainene.

UPDATE 12:55 Viceguvernatorul pro-rus din Nova Kahovka, regiunea Herson, Vitalii Gura a fost victima unui atentat. Gura, acuzat de Kiev de trădare de patrie, a fost rănit și se află în stare gravă la spital, transmite RIA Novosti.

UPDATE 11:45 Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat despre dezvăluirea unei rețele de agenți ruși care au transmis informații despre locația și mișcările trupelor ucrainene în Donbas.

Potrivit serviciului de informații, rețeaua de agenți includea șase rezidenți din estul Ucrainei, recrutați de partea rusă după începerea războiului. Ei au colectat informații despre desfășurarea și mișcarea unităților Forțelor Armate ale Ucrainei în Slaviansk, Kramatorsk și Pokrovsky din Donbas.

În plus, ar fi raportat despre consecințele bombardamentelor rusești, amploarea distrugerii clădirilor rezidențiale și a infrastructurii civile. Unul dintre agenții rețelei este un reprezentant al așa-zisei Curți Supreme a autoproclamatei Republici Populare Donețk.

UPDATE 10:13 Serviciile secrete britanice susțin că torțele rusești sunt aproape sigur concentrate în sud Ucrainei, în așteptarea unei contraofensive ucrainene sau în pregătirea unei posibile ofensive.

Coloane lungi de camioane militare ruse, tancuri, artilerie și alte arme continuă să se deplaseze din Donbas spre sud-vestul Ucrainei, potrivit serviciilor secrete britanice. De asemenea, există informații despre deplasarea echipamentelor din Melitopol, Berdiansk, Mariupol, ocupate de ruși, și din Rusia, de-a lungul podului Kerci către Crimeea.

„Grupări tactice de batalion (BTG) au fost dislocate în Crimeea, numărând de la 800 la 1000 de militari. Aproape sigur vor fi folosite pentru a sprijini trupele ruse din regiunea Herson. Pe 2 august, un nou BTG a fost dislocat în Crimeea. (…) Este posibil ca acestea să fie trimise în regiunea Herson în zilele următoare.

Totodată, serviciile secrete britanice susțin că, forțele ucrainene atacă din ce în ce mai multe podurile, depozitele de muniții și căile ferate din regiunile de sud ale Ucrainei – inclusiv un nod feroviar important din punct de vedere strategic care leagă Hersonul de Crimeea ocupată de Rusia. Aceste lovituri sunt concepute pentru a afecta logistica armatei ruse.

Războiul este pe cale să intre într-o nouă fază, iar cele mai grele lupte se vor muta pe linia frontului de 350 de kilometri, care se întinde spre sud-vest de la Zaporojie până la Herson, paralel cu râul Dnepr.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 August 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ipwkuIN1lV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cyB1fVrATh