Sâmbătă, 31 iulie. ZdG continuă să urmărească evenimentele din țara vecină, iar cele mai importante dintre ele le puteți găsi în acest LIVE TEXT.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Sâmbătă, 31 iulie:

UPDATE 19:00 O lovitură cu rachete a fost efectuată în regiunea Odesa, lovind o carieră de minereuri. Acest lucru a fost raportat pe Facebook de către Administrația Districtului de Stat Odesa, informează Unian.

„Pe teritoriul uneia dintre comunitățile din regiunea Odesa a fost efectuat un atac cu rachetă. Au lovit o carieră. Se precizează informații despre victime”, se arată în raport.

UPDATE 18:00 În zona ocupată a regiunii Lugansk are loc o catastrofă umanitară pentru că ocupanții nu îngroapă cadavrele decedaților și le lasă în stradă. Anunțul a fost făcut de către șeful Administrației Militare a regiunii Luhansk, Serhii Haidai, transmite Ukrinform.

„Dacă oamenii beau apă din fântâni, ei contractează rapid infecții. Asta pentru că trupurile decedaților nu au fost scoase de pe străzi, iar trupurile în descompunere se infiltrează în apă”, spune Haidai.

UPDATE 17:00 Zece nave din porturile Odesa și Chornomorsk sunt încărcate cu cereale și sunt gata de expediere. Despre aceasta a raportat serviciul de presă al Ministerului Infrastructurii al Ucrainei, transmite Ukrainska Pravda.

„Pentru prima dată din 24 februarie, au fost reluate lucrările din porturile maritime ale Ucrainei. Navele, care au fost încărcate cu cereale în timpul iernii, sunt gata să plece de îndată ce partenerii noștri, ONU și Turcia, vor conveni asupra unui «coridorul verde» spre Bosfor”, a declarat ministrul infrastructurii Oleksandr Kubrakov. Detalii aici

UPDATE 16:00 Oleksii Vadaturski, fondatorul și proprietarul celei mai mari companii agricole din Ucraina, Nibulon, și soția acestuia au fost omorâți într-un atac rusesc în orașul Nikoaev din sudul Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda.

UPDATE 15:00 Forțele Armate ale Federației Ruse vor primi complexe de rachete hipersonice „Zirkon”. Livrările vor începe în lunile următoare, transmite Unian.

Despre aceasta a declarat președintele rus, Vladimir Putin, în cadrul paradei în onoarea Zilei Marinei de la Sankt Petersburg.



„Flota îndeplinește cu succes și onor sarcini strategice la granițele țării noastre și în orice zonă a oceanelor lumii, are o mare pregătire pentru operațiunile active ale forțelor și activelor sale de coastă, de suprafață, aeriene, submarine. Acestea sunt în mod constant îmbunătățite. Este suficient să menționăm cele mai recente, care nu au analogi în sistemele de rachete hipersonice „Zirkon” din lume, pentru care nu există bariere. Dragi tovarăși, livrarea lor către Forțele Armate Ruse va începe în lunile următoare”, a declarat Putin.

UPDATE 14:00 Expertul militar Mikhail Samus a declarat pentru Euroradio că Ucraina nu are interesul să atace Belarus, cu toate că ar putea face acest lucru.

„Dacă începem un alt război cu Belarus, ceea ce-și dorește Putin, atunci armata ucraineană va trebui din nou să-și împartă potențialul pe trei fronturi. Va fi foarte dificil pentru armata ucraineană să reziste unei acțiuni militare pe un areal atât de întins”, declară Samus. Mai multe aflați aici

UPDATE 13:00 Partidul politic „Rusia Unită”, condus din umbră de Kremlin, a devenit activ în toate teritoriile ocupate temporar din regiunile Kherson și Zaporozhzhya, transmite MediaFax.

„Vedem că se iau măsuri pentru a clarifica așa-numitele liste electorale. (…) Procesul de distribuire a pașapoartelor rusești a început în mod activ. Acestea sunt câteva dintre măsurile prin care Rusia le desfășoară acum în teritoriile ocupate pentru a pregăti și organiza un referendum”, a declarat Vadym Skibitskiy, reprezentant al Departamentului de control de stat al Ministerului ucrainean al Apărării.

UPDATE 12:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că recolta țării ar putea fi la jumătate din cantitatea obișnuită în acest an, din cauza invaziei Rusiei. „Recolta ucraineană din acest an se află sub amenințarea de a fi de două ori mai mică”, a scris Zelenski pe Twitter.

„Principalul nostru obiectiv este să prevenim criza alimentară globală cauzată de invazia rusă. Totuși, vom găsi o modalitate de a livra cerealele”, menționează Zelenski.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022

UPDATE 11:00 Belarus este dependent aproape în întregime de Rusia, în timp ce Moscova a început să lanseze noi rachete din țara care se învecinează cu Ucraina, prima dată după ce a eșuat să cucerească Kievul la începutul invaziei, afirmă ministerul britanic al apărării în evaluarea de duminică dimineața într-o postare pe Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 July 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/l2m2OqODU7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C3qIlLHgga — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 31, 2022



UPDATE 10:00 Noi imagini din satelit au apărut de la locul masacrului soldaților ucraineni din Olenovka ocupată. Imaginile ajută la confirmarea bănuielilor precum că explozia a fost cauzată din interiorul clădirii. Imaginile din satelit publicate de jurnalistul american Christopher Miller, informează Unian.

„Fotografii noi ale închisorii din regiunea Donețk ocupată de ruși, unde cel puțin 50 de prizonieri de război ucraineni au fost uciși într-un atac despre care Kievul spune – și datele preliminare sugerează – au fost efectuate de trupele ruse”, a scris jurnalistul.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. 📸 @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022



UPDATE 09:00 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut din nou civililor să evacueze regiunea Donețk și a subliniat că guvernul ucrainean face tot ce îi stă în putință pentru a facilita evacuarea, informează Ukrinform. Detalii aici

UPDATE 08:00 Rusia a invitat experții Națiunilor Unite și Crucii Roșii să ancheteze moartea a zeci de prizonieri ucraineni deținuți de separatiștii susținuți de Moscova, în timp ce președintele Ucrainei a ordonat evacuarea rezidenților din regiunea de est a Donețk.

Ucraina și Rusia au făcut schimb de acuzații cu privire la o lovitură cu rachete sau explozie care a ucis zeci de prizonieri de război ucraineni în orașul de primă linie Olenivka din estul regiunii Donețk.



