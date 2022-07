Expert militar: De ce Ucraina nu ripostează Belarusului?

Ucraina poate lovi Belarusul, pentru a distruge unele obiecte militare din Belarus și Rusia, dar nu face acest lucru. De ce? Fiindcă acest lucru nu corespunde intereselor armatei ucrainene, a declarat expertul militar Mikhail Samus pentru Euroradio.

„Dacă începem un alt război cu Belarus, ceea ce-și dorește Putin, atunci armata ucraineană va trebui din nou să-și împartă potențialul pe trei fronturi. Va fi foarte dificil pentru armata ucraineană să reziste unei acțiuni militare pe un areal atât de întins.

Samus explică faptul că armata rusă zilnic atacă regiunile Cernigov și Sumî de pe teritoriul ucrainean. Asta face ca partea ucraineană să riposteze și să implice forțe suplimentare în direcția nord-est pentru a sustrage forțele inamicului din Donbass și sudul țării.

„Acum armata rusă are o mare problemă: nu poate avea un avantaj uman, deoarece are probleme uriașe cu personalul. În primul rând, are pierderi mari și, în al doilea rând, nu a fost declarată mobilizarea. Ei acționează prin mijloace hibride: recrutează de la companii militare private sau creează așa-numitele batalioane naționale. Adică nu au o procedură standard de mobilizare care să le permită să recruteze 200-300 de mii de soldați, de care au nevoie cu adevărat acum”.