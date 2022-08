Rusia nu a oferit încă autorizație de acces Crucii Roșii Internaționale (CICR) la închisoarea Olenivka, unde zeci de prizonieri de război ucraineni au fost ucişi într-un bombardament pentru care Rusia şi Ucraina se acuză reciproc, astfel Kremlinul împiedicând eforturile internaționale de anchetă, se menționează în ultimul raport al Institutului pentru Studiul Războiului. Totodată, potrivit sursei citate, autoritățile ruse de ocupație ar continua să se pregătească pentru un referendum în regiunea Herson.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:10 Ucraina a primit încă patru sisteme de rachete americane HIMARS. Despre asta a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Alexei Reznikov.

Reznikov a scris pe Twitter că este recunoscător pentru ajutorul acordat pentru întărirea armatei ucrainene. „Ne-am dovedit a fi operatori inteligenți ai acestei arme. Sunetul tirului de HIMARS a devenit un hit de top al acestei veri pe front!”, a afirmat ministrul ucrainean al Apărării.

4 additional HIMARS have arrived in🇺🇦. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and 🇺🇸people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit 🎶 of this summer at the front lines!

🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/iOBoxfjV7e