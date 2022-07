Sunt aproape cinci luni de război în Ucraina. Rușii atacă localitățile din sudul și estul țării vecine, distrug infrastructura și omoară oameni. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că soldații ucraineni au respins asaltul rușilor în direcția Slaviansk. Rușii au bombardat noaptea trecută regiunea Dnepropetrovsk. Șeful administrației din Dnepropetrovsk, Valentin Reznicenko, anunță că victime nu au fost înregistrate.

La 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, iar de atunci țara vecină este lovită de bombardamente și rachete, zeci de localități au fost devastate, iar mii de ucraineni care fug din calea războiului s-au refugiat în alte state. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 10:21 Serviciile secrete britanice anunță că, în săptămâna viitoare, forțele ruse din Donbas se vor concentra, cel mai probabil, pe capturarea orașelor mici, precum Seversk și Dolina, și se vor îndrepta spre Slaviansk și Kramatorsk – care vor fi țintele principale ale acestei faze a operațiunii.

