LIVE TEXT/ 151 de zile de război în Ucraina. Rușii livrează arme în regiunea Herson, în camioane pentru ajutoare umanitare. Ucrainenii ar pregăti o contraofensivă asupra regiunii

Rușii contiuă atacul asupra orașelor și satelor din Ucraina. În cele 149 de zile de război au fost bombardatele sute de localități din sudul și estul țării vecine, iar sute de mii de omeni și-au părăsit casele fugind din calea războiului. Moscova planifică să-și amplaseze bazele militare în regiunea Herson după ce aceasta va „deveni parte a Rusiei”, spun „autoritățile” pro-ruse din Herson. Guvernul rus a actualizat lista statelor străine care comit „acte neprietenoase” împotriva misiunilor diplomatice şi consulare ruseşti din străinătate. Pe listă au fost incluse Grecia, Danemarca, Slovenia, Croaţia şi Slovacia. Autoritățile ucrainene susțin că 358 de copii au fost uciși, iar alți 683 au fost răniți, de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 08:00

Peste 20 de camioane cu muniție și alte arme grele ale trupelor ruse s-au deplasat în Herson sub pretextul mărfurilor civile, transmite publicația Ukrainska Pravda, citată de Digi 24.

„Inamicul livrează muniție pe teritoriul Ucrainei sub pretextul mărfurilor civile. După o serie de lovituri ale Forțelor Armate ale Ucrainei asupra depozitelor de muniții ale rușilor situate în zonele ocupate temporar din regiunea Herson, Forțele Armate ale Federației Ruse au etichetat mărfurile militare drept ajutor umanitar”, conform direcției de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării. Camioanele ar fi încărcate cu obuze și sisteme de rachete de lansare multiplă (MLRS).

Aceeași sursă mai notează că, în evaluarea de sâmbătă noapte spre duminică dimineață, Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) transmite că forțele ucrainene se pregătesc probabil să lanseze sau au lansat o contraofensivă în regiunea Herson începând cu 23 iulie, dar vizibilitatea open-source asupra progresului și ritmului contraofensivei va fi probabil limitată și va rămâne în urmă cu evenimentele.

#Ukrainian forces are likely preparing to launch or have launched a counteroffensive in #Kherson Oblast as of July 23, but open-source visibility on the progress and tempo of the counteroffensive will likely be limited and lag behind events. https://t.co/bhkICZ8712 pic.twitter.com/QEMerSXG23