Explozii puternice au răsunat în zorii zilei de marți, 12 iulie, în orașul Nikolaev. Anunțul a fost făcut de primarul localității, care a îndemnat oamenii să nu părăsească adăposturile pentru a rămâne în siguranță. Între timp, după capturarea regiunii Lisiceansk și lupte grele date pentru capturarea regiunii Severodonetsk, ocupanții ruși ar fi făcut o „pauză operațională”. În același timp, armata rusă continuă să lanseze atacuri cu rachete asupra obiectelor civile din orașele ucrainene.

La 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, iar de atunci țara vecină este lovită de bombardamente și rachete, zeci de localități au fost devastate, iar mii de ucraineni care fug din calea războiului s-au refugiat în alte state. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 15:44 Militarii din Republica Belarus au început exercițiile militare în regiunea Gomel, la graniță cu Ucraina. Potrivit anunțului Ministerului Apărării din Belarus, exercițiile vor avea loc în perioada 12 – 14 iulie.

UPDATE 14:43 O unitate specială a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei a efectuat o operațiune specială pe teritoriul ocupat al regiunii Herson. În urma operațiunii, cinci ucraineni au fost eliberați din captivitate. Acest lucru a fost raportat de Cartierul General de Coordonare pentru Tratarea Prizonierilor de Război.

UPDATE 13:20 Șeful Administrației Militare Regionale Harkiv, Oleg Sinegubov, spune că ocupanții ruși au lovit Districtul Industrial Harkov.

Clădirile rezidențiale, clădirile comerciale și unități de agrobusiness au fost avariate. Au fost mai multe incendii, fâșii de pădure, iarbă și stuf au fost afectate de flăcări. Un bărbat de 41 de ani a fost internat în raionul Bogoduhiv în urma rănilor suferite.

UPDATE 12:40 Marți, 12 iulie, în Belarus, în regiunea Gomel, la granița cu Ucraina, au început exercițiile de comandă și stat major cu participarea trupelor teritoriale. Acest lucru a fost raportat de Ministerul Apărării din Belarus pe canalul de Telegram.

Antrenamentul va dura trei zile – între 12 și 14 iulie. Scopul lor este de a evalua pregătirea oficialilor unităților militare formate ale trupelor teritoriale, de a îndeplini sarcini de antrenament și de luptă și de a îmbunătăți abilitățile ofițerilor de rezervă în munca la postul de comandă.

În timpul exercițiilor, personalul militar al Republicii Belarus va lucra la protecția și apărarea unității de apărare teritorială, precum și la serviciu la punctul de control, participând la implementarea măsurilor legii marțiale.

UPDATE 11:40 În cea de-a cincea lună a invaziei militare pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Statele Unite ale Americii au trimis Ucrainei un nou ajutor de 1,7 miliarde de dolari. Prim-ministrul Ucrainei Denys Shmyhal a anunțat acest lucru pe Twitter.

1.7 billion dollars of grant aid came to the Ukrainian budget from the Trust Fund of the @WorldBank and @USAID. This is the second US grant in the last two weeks, the total amount of aid is to 3 billion dollars. Grateful to 🇺🇸 & @POTUS for incredible support.