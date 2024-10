Șase soldați ruși au obținut vize franceze, după ce au fugit de război. „Este pentru prima dată când o țară din UE primește un grup de dezertori”

Șase soldați ruși au primit vize franceze după ce au fugit de războiul din Ucraina, scrie The Guardian. Organizațiile care asistă dezertorii ruși speră că decizia Franței va duce la fuga mai multor soldați. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, acesta este primul caz major în care un grup de dezertori este admis într-o țară UE.

Șase soldați ruși care au fugit de războiul din Ucraina au primit vize temporare în timp ce solicitau azil politic în Franța. Bărbații au ajuns la Paris cu zboruri separate în ultimele luni, după ce inițial au fugit din Rusia în Kazahstan în 2022 și 2023, potrivit unei organizații care ajută soldații să fugă și relatărilor dezertorilor.

„Când am aterizat în Franța, a fost prima dată când am putut respira pe deplin. Am simțit un sentiment de calm și de libertate…ce era mai rău era în trecut”, a declarat Alexander, un fost soldat rus sub contract care a fost trimis în Ucraina și a dezertat în vara anului 2023, într-un interviu pentru The Guardian.