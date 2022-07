LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 128. Prim-ministrul Norvegiei, la Kiev: „Vom aloca un miliard de euro pentru Ucraina”

Ziua de 1 iulie a început cu noi atacuri rusești asupra regiunilor Odesa și Nikolaev. În regiunea Odesa, rachetele rușilor au lovit un bloc de locuințe și o bază de odihnă. În urma atacului cel puțin 21 de oameni au murit, 38 au fost răniți. Rușii au atacat și regiunea Nikolaev. Autoritățile ucrainene anunță că a fost lovită o întreprindere: nimeni nu a avut de suferit.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:59 Norvegia a promis o finanțare de un miliard de euro pentru a sprijini „oamenii curajoși” din Ucraina, a anunțat vineri premierul țării, Jonas Gahr Støre, în timpul unei deplasări la Kiev, transmite CNN.

Adresându-se jurnaliștilor în timpul unei conferințe de presă comune alături de președintele ucrainean Volodimir Zelensky, Gahr Støre a declarat că a trebuit „să vină în Ucraina pentru a exprima solidaritatea Norvegiei cu poporul ucrainean”.

„Am venit astăzi la Kiev pentru a spune, după cinci luni de război teribil, că Norvegia își va angaja solidaritatea cu poporul ucrainean. Și vom aloca un miliard de euro în sprijinul țării și poporului vostru pentru partea rămasă din 2022 și pentru 2023″, a declarat premierul.

Fondurile vor fi folosite pentru a oferi ajutor umanitar și pentru a sprijini eforturile de apărare și reconstrucție ale Ucrainei, potrivit lui Gahr Støre.

Zelensky i-a mulțumit omologului său norvegian pentru pachetul de sprijin, afirmând că Ucraina apreciază faptul că are „prieteni adevărați” în apropiere.

Zelensky a numit Norvegia un „membru diligent și rațional al comunității internaționale”, făcând referire la decizia țării de a sprijini sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, deși nu este membră a blocului.

UPDATE 21:25 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat că Rusia a lansat aproximativ 3.000 de rachete împotriva Ucrainei de la începutul războiului, scrie unian.net.

„În total, în patru luni al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Rusia a folosit deja aproximativ 3.000 de rachete. Această brutalitate a acțiunilor rusești nu face decât să sublinieze cât de corecte sunt deciziile partenerilor noștri de a sprijini Ucraina. În primul rând, acesta este un sprijin defensiv. Niciun stat din lume nu ar trebui să fie lăsat în pace atunci când există un astfel de rău”, a spus Zelensky.

UPDATE 21:20 Ucraina a cerut Turciei să aresteze nava cargo Zhibek Zholy, sub pavilion rusesc, care transporta o încărcătură de cereale ucrainene preluate din portul Berdiansk, ocupat de Rusia, potrivit unui oficial ucrainean și unui document consultat de Reuters.

Un oficial din cadrul Ministerului ucrainean de Externe, citând informații primite de la administrația maritimă a țării, a declarat că nava Zhibek Zholy, cu o capacitate de 7.146 tone deadweight, a efectuat prima încărcătură de aproximativ 4.500 de tone de cereale ucrainene din Berdiansk.

Într-o scrisoare din 30 iunie către Ministerul Justiției din Turcia, biroul procurorului general al Ucrainei a declarat că nava Zhibek Zholy a fost implicată în „exportul ilegal de cereale ucrainene” din Berdiansk și s-a îndreptat spre Karasu, Turcia, cu o încărcătură de 7.000 de tone de cereale, ceea ce reprezintă o cantitate mai mare decât cea menționată de oficialul ucrainean.

Parchetul general ucrainean a cerut Turciei să „efectueze o inspecție a acestei nave maritime, să confiște mostre de cereale pentru examinare criminalistică, să ceară informații privind locația acestor cereale”, potrivit scrisorii consultate de Reuters, adăugând că Ucraina este pregătită să efectueze o anchetă comună cu autoritățile turce.

Ministerul de Externe al Turciei nu venit cu o reacție pentru sursa citată cu privire la sosirea navei Zhibek Zholy.

KTZ Express, cu sediul în Kazahstan, a confirmat pentru Reuters că Zhibek Zholy este proprietatea companiei, dar a precizat că a fost luat în baza unui contract de către compania rusă Green-Line, care nu a fost pusă sub nicio sancțiune internațională.

UPDATE 19:45 Comisia Europeană propune o asistență macrofinanciară pentru Ucraina în valoare de un miliard de euro. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe pagina sa de Twitter.

Ursula von der Leyen a subliniat că UE va continua să ajute Ucraina și să sprijine redresarea acesteia pe termen lung.

„Astăzi propunem să acordăm un miliard de euro Ucrainei. Prima parte a asistenței macrofinanciare a fost anunțată în luna mai. Acest lucru va contribui la satisfacerea nevoilor urgente ale țării”, a declarat președintele Comisiei Europene.

