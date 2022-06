LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 118. Obuzierele germane Panzerhaubitze 2000 au ajuns la armata Ucrainei

Este a 118-a zi de război în Ucraina. Aproximativ 300 de civili se adăpostesc la uzina Azot din Severodonețk, regiunea Lugansk. Potrivit autorităților ucrainene, mulți dintre aceștia au refuzat să fie evacuați. Între timp, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că trupele ruse depun eforturi pentru a avansa în regiunea Donbas.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 22:06 Ucraina a primit primul lot de obuziere autopropulsate Panzerhaubitze 2000 din partea autorităților germane. Despre asta a anunțat ministrul ucrainean al apărării Aleksei Reznikov.

„Panzerhaubitze 2000 fac în sfârșit parte din arsenalul de obuziere de 155 mm al artileriei ucrainene”, a anunțat pe Twitter ministrul ucrainean al apărării, menționând că „apreciază eforturile” Berlinului de a ajuta militar Kievul. Ministrul nu a anunțat numărul exact de arme primite.

The supply of PzH 2000 is an example of international cooperation in support of Ukraine. I highly appreciate the efforts of my colleague, 🇩🇪 #DefMin Christine Lambrecht, and I would like to thank the Netherlands and 🇳🇱 #DefMin @KajsaOllongren. https://t.co/fSpYOAl159